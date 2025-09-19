به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، به وجود افرادی اشاره کرد که با وجود ادعای ولایت‌مداری، به سخنان ولی‌فقیه گوش فرا نمی‌دهند و عمل نمی‌کنند.

امام جمعه زاهدان گفت: این افراد، توصیه‌های رهبری را نادیده می‌گیرند و نمونه‌های متعددی از این رفتار در کشور وجود دارد. یکی از این نمونه‌ها، مذاکرات پیش از جنگ ۱۲ روزه بود که با وجود مخالفت‌ها و غوغاهای ایجاد شده، حکمت آن پس از جنگ برای همگان روشن شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با اشاره به این موضوع، بر لزوم تبعیت از ولی‌فقیه تأکید کرد و گفت: باید پا به پای ولی‌فقیه و همپای او حرکت کنیم، نه جلوتر و نه عقب‌تر.

وی با فرارسیدن هفته دفاع مقدس تصریح کرد: همه ما باید قدردان احسان، نیکی و فداکاری‌های ایثارگران، جانبازان و شهدا باشیم.

آیت‌الله محامی، عوامل شروع جنگ تحمیلی را ترس دشمنان از قدرت‌گیری ایران اسلامی و سوءاستفاده از ضعف‌های ابتدای انقلاب دانست و افزود: دشمنان با شناخت وضع نابسامان ابتدای انقلاب، فرصت کوتاه و ضعف‌های ظاهری دستگاه‌های نظامی و دفاعی آن زمان را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که می‌توان به ایران حمله کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، صدام را عنصری دیوانه و ابزاری در دست شرق و غرب خواند که با کمک آنها جنگ را آغاز کرد و جنایت را مرتکب شد.

امام جمعه زاهدان، عوامل پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی را رهبری داهیانه، شجاعانه و قاطعانه حضرت امام خمینی (ره) و ایمان و اعتقاد مردم برشمرد و گفت: اعتقاد به خدا، اسلام، انقلاب اسلامی و امام و رهبری، موجب شد مردم با حضور پرشور در جبهه‌ها و پشت جبهه، از پیر و جوان و زن و مرد تا نوجوانانی که گاهی با تغییر شناسنامه برای رفتن به جبهه اقدام می‌کردند، در دفاع حاضر شوند. حضور مومنانه، متعهدانه و متوکلانه مردم و ایثارگری آنان سبب پیروزی ایران شد.

وی با اشاره به تهدیدات معاصر، تأکید کرد: دشمنان امروز نیز اگر احساس ضعف یا اختلاف در داخل کشور داشته باشند، حمله می‌کنند.



آیت الله محامی به ایام آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و این ایام را سرآغاز یک حرکت علمی، اخلاقی و معنوی دانست.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، چند نکته را در زمینه آغاز سال تحصیلی یادآور شد و گفت: نخست باید سرمایه‌گذاری جدی برای رشد علمی، اخلاقی، معنوی و به‌ویژه رشد فکری و بصیرت نسل جدید صورت گیرد؛ خانواده‌ها، پدر و مادرها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دیگر دستگاه‌های مؤثر باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: دال مرکزی و محور اصلی آموزش و پرورش و رشد علمی، عقلانیت است و باید عقل‌ها رشد پیدا کند و عقلانیت در جامعه حاکم شود.

آیت محامی تأکید کرد: اگر فرزندانمان با عقلانیت بالا تربیت شوند، توان تجزیه و تحلیل درست خواهند داشت، راه صحیح را انتخاب خواهند کرد و در هر رشته‌ای می‌توانند پیشرو باشند.

وی در پایان، وحدت و یکپارچگی را رمز پیروزی دانست و بر لزوم تلاش برای پیشرفت کشور در همه زمینه‌ها تأکید کرد و گفت: با اتکا به خدا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تلاش جمعی، ایران می‌تواند به قله‌های افتخار برسد و در برابر دشمنان ایستادگی کند.