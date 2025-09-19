  1. استانها
دستیابی به قله های افتخار؛ صرفا با ایمان، ظرفیت‌های داخلی و اتحاد

زاهدان - خطیب جمعه زاهدان وحدت و یکپارچگی را رمز پیروزی دانست و گفت: با اتکا به خدا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تلاش جمعی، ایران می‌تواند به قله‌های افتخار برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، به وجود افرادی اشاره کرد که با وجود ادعای ولایت‌مداری، به سخنان ولی‌فقیه گوش فرا نمی‌دهند و عمل نمی‌کنند.

امام جمعه زاهدان گفت: این افراد، توصیه‌های رهبری را نادیده می‌گیرند و نمونه‌های متعددی از این رفتار در کشور وجود دارد. یکی از این نمونه‌ها، مذاکرات پیش از جنگ ۱۲ روزه بود که با وجود مخالفت‌ها و غوغاهای ایجاد شده، حکمت آن پس از جنگ برای همگان روشن شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با اشاره به این موضوع، بر لزوم تبعیت از ولی‌فقیه تأکید کرد و گفت: باید پا به پای ولی‌فقیه و همپای او حرکت کنیم، نه جلوتر و نه عقب‌تر.

وی با فرارسیدن هفته دفاع مقدس تصریح کرد: همه ما باید قدردان احسان، نیکی و فداکاری‌های ایثارگران، جانبازان و شهدا باشیم.

آیت‌الله محامی، عوامل شروع جنگ تحمیلی را ترس دشمنان از قدرت‌گیری ایران اسلامی و سوءاستفاده از ضعف‌های ابتدای انقلاب دانست و افزود: دشمنان با شناخت وضع نابسامان ابتدای انقلاب، فرصت کوتاه و ضعف‌های ظاهری دستگاه‌های نظامی و دفاعی آن زمان را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که می‌توان به ایران حمله کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، صدام را عنصری دیوانه و ابزاری در دست شرق و غرب خواند که با کمک آنها جنگ را آغاز کرد و جنایت را مرتکب شد.

امام جمعه زاهدان، عوامل پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی را رهبری داهیانه، شجاعانه و قاطعانه حضرت امام خمینی (ره) و ایمان و اعتقاد مردم برشمرد و گفت: اعتقاد به خدا، اسلام، انقلاب اسلامی و امام و رهبری، موجب شد مردم با حضور پرشور در جبهه‌ها و پشت جبهه، از پیر و جوان و زن و مرد تا نوجوانانی که گاهی با تغییر شناسنامه برای رفتن به جبهه اقدام می‌کردند، در دفاع حاضر شوند. حضور مومنانه، متعهدانه و متوکلانه مردم و ایثارگری آنان سبب پیروزی ایران شد.

وی با اشاره به تهدیدات معاصر، تأکید کرد: دشمنان امروز نیز اگر احساس ضعف یا اختلاف در داخل کشور داشته باشند، حمله می‌کنند.

آیت الله محامی به ایام آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و این ایام را سرآغاز یک حرکت علمی، اخلاقی و معنوی دانست.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، چند نکته را در زمینه آغاز سال تحصیلی یادآور شد و گفت: نخست باید سرمایه‌گذاری جدی برای رشد علمی، اخلاقی، معنوی و به‌ویژه رشد فکری و بصیرت نسل جدید صورت گیرد؛ خانواده‌ها، پدر و مادرها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دیگر دستگاه‌های مؤثر باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: دال مرکزی و محور اصلی آموزش و پرورش و رشد علمی، عقلانیت است و باید عقل‌ها رشد پیدا کند و عقلانیت در جامعه حاکم شود.

آیت محامی تأکید کرد: اگر فرزندانمان با عقلانیت بالا تربیت شوند، توان تجزیه و تحلیل درست خواهند داشت، راه صحیح را انتخاب خواهند کرد و در هر رشته‌ای می‌توانند پیشرو باشند.

وی در پایان، وحدت و یکپارچگی را رمز پیروزی دانست و بر لزوم تلاش برای پیشرفت کشور در همه زمینه‌ها تأکید کرد و گفت: با اتکا به خدا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تلاش جمعی، ایران می‌تواند به قله‌های افتخار برسد و در برابر دشمنان ایستادگی کند.

