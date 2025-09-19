سیستان و بلوچستان؛ خط مقدم امنیت، ایستادگی و عزت ایران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، همواره به عنوان یکی از مناطق استراتژیک کشور شناخته می‌شود. این استان در جنوب‌شرقی ایران واقع شده و دارای مرزهای طولانی با دو کشور پاکستان و افغانستان است؛ مرزهایی که علاوه بر فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی، می‌توانند تهدیداتی چون ورود گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های غیرقانونی را به همراه داشته باشند. به همین دلیل حضور نیروهای نظامی و امنیتی در این استان، نقشی حیاتی در حفظ ثبات و امنیت ملی ایفا می‌کند.

امنیت پایدار؛ بستر توسعه، آرامش و پیوند مردم

نیروهای نظامی با استقرار در مرزها و مناطق حساس، مانع نفوذ باندهای قاچاق و گروه‌های معاند می‌شوند و امنیت را برای ساکنان منطقه و کل کشور تضمین می‌کنند. امنیت پایدار، شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، گسترش زیرساخت‌ها و رشد اشتغال در منطقه است.

سیستان و بلوچستان به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و بندر مهم چابهار، موقعیتی ژئوپلیتیکی ویژه دارد. امنیت این مسیر نه تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد.

حضور نیروهای نظامی در سیستان و بلوچستان، صرفاً بعد نظامی ندارد، بلکه پیوندی مستقیم با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور دارد و به نوعی سپری استوار برای مرزهای شرقی ایران به شمار می‌رود.

شهادت؛ اوج افتخار و سرمایه ماندگار انقلاب اسلامی

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اوج افتخار یک رزمنده، شهادت است گفت: شهادت بالاترین جایگاه را دارد و هم در دنیا و هم در قیامت مایه سربلندی و افتخار خواهد بود.

سردار علیرضا دلیری با اشاره به تحرکات گروه‌های نیابتی وابسته به صهیونیست‌ها در سیستان و بلوچستان افزود: همان‌طور که افکار عمومی ملت ایران شاهد بودند، در ماه‌های اخیر ضربات جدی و قاطعی به گروهک موسوم به جیش الظلم وارد شد؛ گروهکی که وابستگی آن به رژیم صهیونیستی و سازمان موساد برای همگان آشکار است.

ایشان ادامه داد: اقدامات امنیتی و عملیاتی در استان، به‌ویژه توسط قرارگاه قدس و دستگاه‌های امنیتی، با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌شود. هدف از این سلسله عملیات‌ها، مقابله با بقایای گروهک‌های تروریستی است که تلاش می‌کنند با تحرکات پراکنده، آخرین نفس‌های خود را در استان بکشند. با این حال، نیت پلید آنان برای ناامن‌سازی استان هرگز محقق نخواهد شد و پاسخ قاطع نیروهای امنیتی به این اقدامات نشان داده که جایگاه دشمن در منطقه بسیار متزلزل است.

پاسخ قاطع امنیتی به گروهک‌های وابسته و مزدوران خارجی

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: امنیت مردم استان خط قرمز است و اجازه داده نخواهد شد که سیستان و بلوچستان به محل جولان ایادی استکبار و عناصر خودفروخته تبدیل شود. هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی با واکنش فوری و قاطع مواجه خواهد شد و مردم استان باید مطمئن باشند که خون شهدا بی‌پاسخ نخواهد ماند.

سردار دلیری در پایان تأکید کرد: گروه‌های وابسته به صهیونیست‌ها در گذشته ضربات سختی خورده‌اند و در آینده نیز برخورد با آن‌ها ادامه خواهد داشت. نیروهای امنیتی با قاطعیت و پیگیری، اجازه نخواهند داد که دشمنان خارجی و مزدوران داخلی دستاوردهای مردم را به خطر بیندازند. سیستان و بلوچستان استانی استوار باقی خواهد ماند و امنیت آن به هیچ وجه دستمایه توطئه دشمنان نخواهد شد.

خون شهدا؛ ضامن انسجام ملی و اقتدار ایران اسلامی

امام جمعه زابل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیام این شهادت‌ها آن است که ملت ایران مسیر خود را درست و استوار ادامه می‌دهد و انقلاب اسلامی هر روز مستحکم‌تر از گذشته پیش می‌رود.

حجت الاسلام مجید پوراندخت با بیان اینکه پیشرفت‌های کشور، انسجام ملی و وحدت مردمی، دشمنان را به خشم آورده است، افزود: دشمنان ما تاب تحمل این اقتدار را ندارند و با اقدامات مختلف به دنبال برهم‌زدن نظم و امنیت و ایجاد اختلاف و تفرقه در استان هستند، اما این نقشه‌ها به فضل الهی بی‌اثر خواهد شد.

امام جمعه زابل خاطرنشان کرد: خون پاک شهدا هرگز هدر نمی‌رود و بی‌پاسخ نخواهد ماند. این خون‌ها دامن مستکبران، دشمنان و مزدوران وابسته را خواهد گرفت و ملت ایران با ایمان و اعتقاد راسخ‌تر، در برابر توطئه‌ها خواهد ایستاد.

وی تصریح کرد: شهادت نه تنها موجب ضعف نمی‌شود بلکه هر بار موجب تقویت ایمان، اعتقاد و پایبندی مردم به نظام و آرمان‌های انقلاب می‌گردد. این خون‌ها سرمایه‌ای بزرگ برای استمرار راه انقلاب و مکتب اسلامی است.

سیستان و بلوچستان مرزبان امنیت آینده ایران است

امام جمعه زابل در پایان سخنان خود تاکید کرد: ملت ایران و مردم استان سیستان و بلوچستان در کنار خانواده‌های شهدا، با صلابت و وحدت بیشتر مسیر انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان خارجی و مزدوران داخلی امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند. خون شهیدان ضامن بقای انقلاب و عزت ملت ایران است.

سیستان و بلوچستان نه تنها مرزبان شرقی ایران، بلکه گذرگاه حیاتی امنیت ملی است. شرایط خاص این استان ایجاب می‌کند که نقش نیروهای نظامی فراتر از حراست مرزی باشد؛ آنان با حضور مؤثر خود، امکان شکل‌گیری بسترهای توسعه، سرمایه‌گذاری و تعاملات منطقه‌ای را فراهم می‌سازند.

امنیت این منطقه به معنای امنیت مسیرهای تجاری و دریایی همچون چابهار و همچنین کاهش تهدیدات برون‌مرزی است. در واقع، نیروهای نظامی در این استان حلقه اتصال میان امنیت داخلی و منافع ژئوپلیتیکی کشور به شمار می‌آیند و تضمین‌کننده آینده‌ای باثبات‌تر برای ایران هستند.