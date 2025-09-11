وحدت اسلامی؛ پلی برای عزت، استقلال و آینده روشن

خبرگزاری مهر، گروه استانها - فاطمه گلوی: وحدت در میان امت اسلامی همیشه یکی از اساسیترین دغدغههای مسلمانان بوده است. در جهانی که مرزهای جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگی به شکاف و جدایی منجر میشود، اسلام همواره با تأکید بر مفهوم امت واحده، بر همبستگی و پیوند دلها اشاره داشته است. این وحدت، نه صرفاً یک شعار مذهبی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ عزت، استقلال و پیشرفت مسلمانان به شمار میآید.
وحدت، رسالتی است که امت اسلامی را به آیندهای روشن میرساند
قرآن کریم، مسلمانان را برادر یکدیگر میخواند و این برادری، فراتر از قومیت، زبان و نژاد معنا میشود. با نگاه به تاریخ، هر زمان که مسلمانان با محوریت مشترکات و ارزشهای الهی در کنار هم قرار گرفتهاند، توانستهاند تمدنی شکوفا بسازند و صدای عدالت و معنویت را به گوش جهانیان برسانند. در مقابل، تفرقه و نزاعهای داخلی، راه را برای نفوذ بیگانگان و افول قدرت امت اسلامی هموار کرده است.
امروز نیز در برابر چالشهای نوین همچون سلطهجویی قدرتهای جهانی، بحرانهای اجتماعی و جنگهای رسانهای، تنها با بازگشت به اصل وحدت میتوان مسیر سربلندی را طی کرد. وحدتی که نه در یکسانسازی ظاهری، بلکه در احترام به تفاوتها و تکیه بر اشتراکات عمیق دینی و انسانی ریشه دارد. این همدلی، رسالتی است که امت اسلامی را به فردایی روشنتر خواهد رساند.
اتحاد مسلمانان رمز پیروزی در برابر استکبار است
مدرس دانشگاه فرق و مذاهب زاهدان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت وحدت امت اسلامی اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است که مسلمانان در تمامی عرصههای اجتماعی، فرهنگی و بهویژه در عرصه مقاومت در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب با یکدیگر اتحاد داشته باشند.
مولوی عبدالوهاب کرد انجرکی با یادآوری مقاومت دوازده روزه جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن صهیونیست، افزود: این پیروزی تنها با اتحاد و همبستگی ملت ایران محقق شد و بحمدالله توانست به الگویی برای ملتهای مسلمان جهان تبدیل شود.
ایستادگی در برابر دشمنان سنت الهی است
وی ادامه داد: در آن ایام که در مدینه منوره حضور داشتم، با مسلمانانی از کشورهای مختلف ملاقات کردم. آنان هنگامی که میشنیدند بنده از جمهوری اسلامی ایران هستم، ابراز خوشحالی و افتخار میکردند که ایران توانسته در برابر چنین دشمنانی ایستادگی کند و به پیروزی برسد. این نشان میدهد که موفقیت ایران بازتاب گستردهای در جهان اسلام داشته است.
مدرس دانشگاه فرق و مذاهب زاهدان با اشاره به مقاومت مردم فلسطین تصریح کرد: ملت مظلوم فلسطین امروز همان راهی را میرود که پیامبر اسلام (ص)، صحابه و اهل بیت علیهمالسلام در جنگهای بدر، احد و احزاب طی کردند؛ یعنی ایستادگی و استقامت در برابر دشمنان. سنت الهی این است که هرگاه مسلمانان با صبر و اتحاد مقاومت کنند، نصرت و پیروزی از جانب خداوند نصیب آنان خواهد شد.
وی گفت: به یاری خداوند عزوجل روزی فرا خواهد رسید که قبله اول مسلمانان، بیتالمقدس، آزاد شود و مردم فلسطین، غزه و لبنان بتوانند پرچم اسلام را در سرزمینهای خود به اهتزاز درآورند و با سربلندی و آزادی زندگی کنند.
هفته وحدت؛ ضرورت انسجام امت اسلامی
امام جمعه اهل سنت خاش، با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر عظیمالشأن اسلام (ص) تأکید کرد: این ایام مبارک نمادی از بیداری امت اسلامی و فرصتی برای همگرایی مسلمانان در برابر دشمنان است.
مولوی عبدالستار حسین زهی با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر نامگذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول به عنوان «هفته وحدت» گفت: این اقدام، موجی از بیداری و همدلی را در میان مسلمانان جهان ایجاد کرد و علمای شیعه و سنی را در مسیر تقویت انسجام امت اسلامی همسو ساخت.
امام جمعه اهل سنت خاش افزود: اگر وحدت در میان مسلمانان برقرار باشد، هیچ دشمنی توان رخنه در صفوف امت اسلام را نخواهد داشت. امروز مسئله فلسطین و مقاومت مردم غزه نشاندهنده اهمیت این انسجام است. مسلمانان وظیفه دارند در کنار مردم بیدفاع غزه بایستند و آنان را یاری کنند.
حل مشکلات جهان اسلام؛ در گرو وحدت و همدلی مسلمانان است
ایشان در ادامه به تجربه جنگ دوازده روزه علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: در آن مقطع حساس، مردم ایران با همدلی و همراهی کامل با نظام و نیروهای مسلح، وحدت و یکپارچگی ملی را به نمایش گذاشتند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، این اتحاد یک جهاد مقدس بود که رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد و پیروزی ملت ایران را رقم زد.
مولوی حسین زهی خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز امت اسلامی است، حفظ همین وحدت و صفوف بههمپیوسته مردم است. اگر مسلمانان دست در دست یکدیگر بگذارند، میتوانند مشکلات جهان اسلام را حل کنند و با اقتدار در برابر دشمنان بایستند.
امام جمعه اهل سنت خاش در پایان ابراز امیدواری کرد: هفته وحدت فرصتی برای تقویت انسجام و همکاری میان مسلمانان باشد تا آیندهای روشن برای امت اسلام رقم بخورد.
وحدت امت اسلامی کلید بقا و پیشرفت مسلمانان در دنیای پرچالش امروز است. این همبستگی، نه به معنای حذف تفاوتها، بلکه پاسداشت مشترکات و تبدیل آن به نیرویی قدرتمند برای حل مشکلات و مقابله با تهدیدهاست. هرگاه امت اسلامی از تفرقه فاصله گرفته و بر محور ایمان و ارزشهای مشترک گرد هم آمده، توانسته الگویی از قدرت، پیشرفت و معنویت را به نمایش در آورد. این اصل حیاتی میتواند زمینهساز تحقق عدالت، استقلال و عزت در جهان اسلام شود و روح برادری را در میان ملتهای مسلمان زنده نگه دارد.
