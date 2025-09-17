  1. استانها
مطالبه‌گری و خودباوری؛ سرمایه جوانی طلاب در مسیر رشد

زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید گفت: طلاب نباید منتظر برنامه‌ریزی حوزه قم یا مدیران مدارس باشند، بلکه باید خود دغدغه‌مند باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محامی در آئین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه استان ضمن عرض سلام و ادب به حاضران، فرارسیدن ماه ربیع و ایام میلاد رسول مکرم اسلام (ص) و امام صادق (ع) را تبریک گفت و یاد شهیدان و امام شهدا را گرامی داشت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: همه بتوانند در مسیر حضرت ولی‌عصر (عج) سربازی شایسته باشند و راه پرافتخار شهدا و امام شهدا را ادامه دهند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به تقارن این ایام با دو مناسبت مهم، افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم که یادآور دفاع در عرصه نظامی است و همزمان آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه را پیش‌رو داریم که نوعی دفاع در جبهه فرهنگی و جنگ فرهنگی است.

وی تأکید کرد: در سال گذشته در هر دو عرصه، چه در حوزه‌های علمیه و دفاع فرهنگی و چه در جنگ و دفاع نظامی، رخدادهای مهمی شکل گرفت.

آیت‌الله محامی در محور نخست، به مسئله حوزه‌های علمیه اشاره کرد و پیام مقام معظم رهبری به مناسبت یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم و بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی شیخ عبدالکریم حائری را بسیار مهم و راهگشا دانست و افزود: این پیام، نقشه راه حوزه‌های علمیه را ترسیم می‌کند و پیام جامع، گویا، روشنگر و هدایتگری است که نیازمند بحث، گفتگو و کار فراوان است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: یکی از نکات مهم این پیام، تبیین هویت، ماهیت و کارکرد حوزه‌های علمیه است؛ زیرا گاهی خود حوزویان نیز نمی‌دانند چه وظیفه‌ای دارند، چه نقشی در جامعه می‌توانند ایفا کنند و چه جایگاهی دارند و از سوی دیگر، تبلیغات و شایعات دشمن نیز بر تضعیف موقعیت حوزه و روحانیت اثر می‌گذارد و نتیجه آن کاهش انگیزه طلاب است.

وی ادامه داد: وقتی طلبه نداند برای چه به حوزه آمده و هدف او از تحصیل چیست، طبیعی است که انگیزه‌ای برای درس خواندن ندارد و در نتیجه در جامعه نیز نقش‌آفرینی نخواهد کرد اما اگر جایگاه و وظایف حوزه را بشناسد، انگیزه پیدا می‌کند و می‌فهمد که باید نقش مؤثری در اجتماع ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه با اشاره به جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه گفت: این پیام صرفاً یک نظریه نیست بلکه معرفی‌کننده تاریخ حوزه نیز هست حوزه‌ها در طول تاریخ، پیشتاز مباحث علمی و نیز پیشتاز در مبارزه با استکبار جهانی بوده‌اند و هر جا که نیاز بوده حضوری جدی و پررنگ داشته‌اند و امروز نیز من و شما که میراث‌دار این حوزه ارزشمند هستیم باید این راه نورانی را ادامه دهیم.

وی تأکید کرد: هرچند متأسفانه به بسیاری از بیانات رهبر معظم انقلاب آن‌گونه که شایسته است توجه نمی‌شود، اما ما باید در حد توان خود در این مسیر کار کنیم و پیام رهبر انقلاب، فرمان و مرجع ماست و همه، چه مدیران حوزه و چه خود طلاب، باید دغدغه داشته باشند و در این مسیر گام بردارند.

آیت‌الله محامی با اشاره به پنج محور اصلی مورد تأکید رهبر انقلاب در این پیام، گفت: محور نخست آن است که حوزه مرکز علمی با تخصص‌های معین است این تخصص‌ها از قدیم شامل ادبیات عرب، اصول، فقه، تفسیر، کلام و فلسفه بوده و امروز نیز رشته‌های تخصصی متعددی در حوزه راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در سال‌هایی که در جامعه المصطفی و مجتمع فقه حضور داشتم، رشته‌های تخصصی فقهی متعددی آغاز شد؛ از جمله فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه قضائی، فقه خانواده، فقه تربیتی و فقه عبادی و این روند می‌تواند همچنان ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه تأکید کرد: تحقق چنین جایگاهی نیازمند کار، تلاش و جدیت شبانه‌روزی در درس و بحث است و استاد و شاگرد باید در مسیر علم‌اندوزی محض تلاش کنند تا هم خود به جایگاه علمی برسند و هم مرزهای دانش را گسترش دهند و بر میراث گذشتگان بیفزایند.

وی با قدردانی از مدیران، معاونان حوزه‌های علمیه، اساتید و همه دست‌اندرکاران تربیت طلاب گفت: اساتید بزرگوار شمع جمع طلاب ما هستند و با جان و دل برای پرورش این مجاهدان فرهنگی تلاش می‌کنند و امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.

