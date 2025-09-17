به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محامی در آئین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه استان ضمن عرض سلام و ادب به حاضران، فرارسیدن ماه ربیع و ایام میلاد رسول مکرم اسلام (ص) و امام صادق (ع) را تبریک گفت و یاد شهیدان و امام شهدا را گرامی داشت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: همه بتوانند در مسیر حضرت ولی‌عصر (عج) سربازی شایسته باشند و راه پرافتخار شهدا و امام شهدا را ادامه دهند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به تقارن این ایام با دو مناسبت مهم، افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم که یادآور دفاع در عرصه نظامی است و همزمان آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه را پیش‌رو داریم که نوعی دفاع در جبهه فرهنگی و جنگ فرهنگی است.

وی تأکید کرد: در سال گذشته در هر دو عرصه، چه در حوزه‌های علمیه و دفاع فرهنگی و چه در جنگ و دفاع نظامی، رخدادهای مهمی شکل گرفت.

آیت‌الله محامی در محور نخست، به مسئله حوزه‌های علمیه اشاره کرد و پیام مقام معظم رهبری به مناسبت یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم و بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی شیخ عبدالکریم حائری را بسیار مهم و راهگشا دانست و افزود: این پیام، نقشه راه حوزه‌های علمیه را ترسیم می‌کند و پیام جامع، گویا، روشنگر و هدایتگری است که نیازمند بحث، گفتگو و کار فراوان است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: یکی از نکات مهم این پیام، تبیین هویت، ماهیت و کارکرد حوزه‌های علمیه است؛ زیرا گاهی خود حوزویان نیز نمی‌دانند چه وظیفه‌ای دارند، چه نقشی در جامعه می‌توانند ایفا کنند و چه جایگاهی دارند و از سوی دیگر، تبلیغات و شایعات دشمن نیز بر تضعیف موقعیت حوزه و روحانیت اثر می‌گذارد و نتیجه آن کاهش انگیزه طلاب است.

وی ادامه داد: وقتی طلبه نداند برای چه به حوزه آمده و هدف او از تحصیل چیست، طبیعی است که انگیزه‌ای برای درس خواندن ندارد و در نتیجه در جامعه نیز نقش‌آفرینی نخواهد کرد اما اگر جایگاه و وظایف حوزه را بشناسد، انگیزه پیدا می‌کند و می‌فهمد که باید نقش مؤثری در اجتماع ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه با اشاره به جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه گفت: این پیام صرفاً یک نظریه نیست بلکه معرفی‌کننده تاریخ حوزه نیز هست حوزه‌ها در طول تاریخ، پیشتاز مباحث علمی و نیز پیشتاز در مبارزه با استکبار جهانی بوده‌اند و هر جا که نیاز بوده حضوری جدی و پررنگ داشته‌اند و امروز نیز من و شما که میراث‌دار این حوزه ارزشمند هستیم باید این راه نورانی را ادامه دهیم.

وی تأکید کرد: هرچند متأسفانه به بسیاری از بیانات رهبر معظم انقلاب آن‌گونه که شایسته است توجه نمی‌شود، اما ما باید در حد توان خود در این مسیر کار کنیم و پیام رهبر انقلاب، فرمان و مرجع ماست و همه، چه مدیران حوزه و چه خود طلاب، باید دغدغه داشته باشند و در این مسیر گام بردارند.

آیت‌الله محامی با اشاره به پنج محور اصلی مورد تأکید رهبر انقلاب در این پیام، گفت: محور نخست آن است که حوزه مرکز علمی با تخصص‌های معین است این تخصص‌ها از قدیم شامل ادبیات عرب، اصول، فقه، تفسیر، کلام و فلسفه بوده و امروز نیز رشته‌های تخصصی متعددی در حوزه راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در سال‌هایی که در جامعه المصطفی و مجتمع فقه حضور داشتم، رشته‌های تخصصی فقهی متعددی آغاز شد؛ از جمله فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه قضائی، فقه خانواده، فقه تربیتی و فقه عبادی و این روند می‌تواند همچنان ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه تأکید کرد: تحقق چنین جایگاهی نیازمند کار، تلاش و جدیت شبانه‌روزی در درس و بحث است و استاد و شاگرد باید در مسیر علم‌اندوزی محض تلاش کنند تا هم خود به جایگاه علمی برسند و هم مرزهای دانش را گسترش دهند و بر میراث گذشتگان بیفزایند.

وی با قدردانی از مدیران، معاونان حوزه‌های علمیه، اساتید و همه دست‌اندرکاران تربیت طلاب گفت: اساتید بزرگوار شمع جمع طلاب ما هستند و با جان و دل برای پرورش این مجاهدان فرهنگی تلاش می‌کنند و امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.