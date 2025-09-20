افتتاح ۴ مدرسه در دشتیاری با مشارکت ایرانیان خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی اظهار داشت: یک مدرسه ۶ کلاسه شهید حسین انارکی در روستای هوتگت این شهرستان به همت خیرین با زیربنای ۳۷۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۷.۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: علاوه بر این مدرسه سه فضای آموزشی دیگر شامل مدرسه ۳ کلاسه امام حسین (رؤسای سیتل)، مدرسه ۴ کلاسه گار فقیر و مدرسه ۲ کلاسه بل ریمدان نیز مورد تعمیر و بهسازی اساسی قرار گرفتند که هر یک از این پروژه‌ها با اعتباری نزدیک به ۴۷۰ میلیون تومان اجرا شد و کیفیت فضاهای آموزشی این مناطق را به شکل قابل توجهی ارتقا داد.

لکزایی با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش تصریح کرد: همراهی صمیمانه خیرین داخل و خارج کشور نشان می‌دهد که آموزش مرز نمی‌شناسد و دغدغه آینده فرزندان ایران، حلقه وصل همه دل‌های پاک است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در پایان خاطرنشان کرد: دشتیاری که سال‌ها با محرومیت‌های آموزشی دست و پنجه نرم کرده امروز به برکت هم‌افزایی دولت و خیرین شاهد تحول جدی است و این مسیر امیدبخش با قوت ادامه خواهد داشت.