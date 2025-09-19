دستگیری سارق ۲۰ ساله در شاهرود؛ متهم جوان دارای سوابق متعدد کیفری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از یگان‌های فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۱ شاهرود هنگام گشت زنی متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: فردی در حال قطع کردن کابل مخابراتی رؤیت شد.

وی با بیان اینکه فرد خاطی به محض مشاهده ماموران پا به فرار گذاشت، افزود: پلیس توانست با مهارت خاصی متهم را شناسایی کند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه متهم ۲۰ ساله توسط پلیس دستگیر شد، ابراز داشت: این متهم جوان سوابق متعدد کیفری در کارنامه خود داشته است.

میر احمدی با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: طی بازجویی فنی سارق به انجام ۱۳ فقره سرقت سیم و کابل اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه گشت‌های هدفمند در همه شهرستان‌ها فعال است، افزود: در این راستا پلیس با هرگونه مورد تخلف یا به خاطر افتادن امنیت بدون اغماض برخورد می‌کند.