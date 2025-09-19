هشدار دستگاه قضایی برای اصلاح نقاط حادثه‌ خیز محور کرمان -راور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، در حاشیه بازدید از محل حادثه‌خیز در محور مواصلاتی کرمان - راور که منجر به وقوع حادثه واژگونی اتوبوس در ایام نوروز شده بود با اشاره به تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای بهره‌برداری از پروژه، اظهار داشت: پیرو دستور رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، یک فرصت دو ماهه برای اصلاح این نقطه حادثه‌خیز به اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان داده شده و اکنون این مهلت به پایان رسیده و این نقطه اصلاح نشده است.

وی افزود: پروژه مذکور می‌بایست ظرف مدت تعیین‌شده به بهره‌برداری می‌رسید که این امر محقق نشده است، به همین دلیل، مسئولین دستگاه‌های متولی باید نسبت به تکمیل این پروژه ظرف مهلت یک هفته آینده اقدام کنند در غیر این صورت با اشخاصی که مرتکب ترک فعل شده اند وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد

معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در محور کرمان به مشهد در ایام نوروز امسال، اظهار کرد: این حادثه که منجر به جان‌باختن ۱۵ نفر و مصدوم شدن تعدادی از هم‌استانی‌های عزیز شد، بلافاصله در دستور کار جدی دستگاه قضائی قرار گرفت.

قویدل، افزود: پس از وقوع این حادثه دلخراش، جلسات متعددی با حضور مسئولان ارشد استان برگزار و مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی کرمان ظرف دو ماه نسبت به اصلاح این نقطه حادثه‌خیز و همچنین تکمیل پروژه دو بانده شدن محور کرمان - راور اقدامات لازم را انجام دهد.

دستگاه‌های مسئول در تیررس نظارت قضایی

معاون قضائی دادگستری استان کرمان با تاکید بر مسئولیت مستقیم اداره راه و شهرسازی در تکمیل پروژه، گفت: همه دستگاه‌های متولی موظف‌اند ظرف مهلت قانونی نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، ترک فعل آن‌ها به دادستانی مرکز استان گزارش شده و مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

گفتنی است واژگونی یک دستگاه اتوبوس در ایام نوروز ۱۴۰۴ در همین محور، که منجر به جان باختن ۱۵ نفر از شهروندان کرمانی شد، نقطه عطفی در شناسایی و پیگیری نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در استان کرمان بود؛ حادثه‌ای که رسیدگی به آن همچنان در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی استان قرار دارد.