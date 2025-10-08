قویدل: مصلحین قرآنی بیش از ۲۶ هزار پرونده قضایی را منتهی به سازش کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، صبح چهارشنبه در جمع مصلحین و حکمین قرآنی و میانجی‌گران شهر کرمان گفت: تاکنون بیش از ۴۶ هزار پرونده به این گروه‌ها در استان کرمان ارجاع شده که خوشبختانه با تلاش‌های ارزشمند آنان،بیش از ۲۶ هزار و ۶۰۱ فقره پرونده منتهی به صلح و سازش شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۸ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به مصلحین و حکمین قرآنی در استان به نتیجه صلح و سازش رسیده است.

وی گفت: بیشترین میزان سازش مربوط به حوزه‌های قضایی رفسنجان، ریگان و جیرفت بوده است که با تعامل مردم و همکاری قضات، نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در ادامه گفت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۴۶ درصد از پرونده‌های ارجاعی به اورژانس قضایی استان نیز منجر به صلح و سازش شده است.

به گفته وی، شهرستان‌های ریگان، کرمان و جازموریان به ترتیب در اجرای این طرح پیشتاز بوده‌اند.

فعالیت بیش از ۷ هزار مصلح آموزش‌دیده

قویدل، با اشاره به ظرفیت بالای نیروهای مردمی در حوزه صلح و سازش تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۷ هزار مصلح و حکم قرآنی آموزش‌دیده، مردمی، متعهد و معتمد در استان کرمان فعال هستند که بیش از ۲۰۰ نفر از آنان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و حوزوی‌اند.

وی افزود: دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مردمی در کنار قضات، شوراهای حل اختلاف و نهادهای فرهنگی، توانسته است گام‌های موثری در گسترش عدالت ترمیمی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بردارد.



معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان از راه‌اندازی بیش از ۴۰ میز خدمت در مساجد منتخب استان کرمان خبر داد و گفت: در این میزها، مصلحین و حکمین قرآنی با همکاری قضات، وکلا و حقوقدانان بسیجی به ارائه مشاوره و اقدامات سازشی می‌پردازند.

قویدل، همچنین به اجرای طرح صلح و سازش محله‌محور در استان اشاره کرد و افزود: این طرح در محلات آسیب‌پذیر و در معرض آسیب اجتماعی با هدف کاهش تنش‌ها و افزایش همبستگی اجتماعی اجرایی می‌شود.