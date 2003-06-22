حوزه هنري دوره هاي آموزش هنري برگزار مي كند

دكتر هادي بهرامي، رييس سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري كه صبح امروز درجمع خبرنگاران رسانه ها سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: از جمله اهداف مهمي كه براي اين مجموعه آموزش ها در نظر گرفته شده است، ارايه مجموعه اي از مهارت هاي هنري است كه در يك ترم كاملا" استاندارد ارايه مي شود و طي آن آشنا سازي جوانان با هنر به اجرا در مي آيد. در اين دوره ما قصد داريم براي تمامي گروه هاي سني شرايطي را فراهم كنيم كه با يكي از رشته هاي هنري به طور كامل آشنا شوند.

وي در ادامه به ساير اهداف و انگيزه هاي برگزاري اين كلاسها اشاره نمود و خاطر نشان كرد: طراحي دوره هاي فراگير گسترش رشته هاي علمي - كاربردي با هدف آموزش حرفه اي كه به صورت عملي براي فرد در جامعه مفيد باشد و كشف استعدادهاي هنري جوان در اقصي نقاط كشور كه ممكن است شرايط و امكانات لازم را براي آموزش و بروز استعدادهاي خود نداشته باشند، از ديگر اهدافي است كه در ارايه اين آموزش ها مورد نظر است.

بهرامي با تاكيد بر اين كه كلاسها به گونه اي طراحي شده كه موجب اتلاف وقت شركت كنندگان نشود، گفت: اين آموزش ها از هفتم تير ماه آغاز مي بشود و تا پانزدهم شهريور ماه ادامه مي يابد و حوزه هنري با همكاري سازمان ملي جوانان اين كار را اجرا مي كند. در اين دوره همه جوانان و نوجواناني كه در سطح دانشگاه يا دبيرستان تحصيل مي كنند، قادر به حضور در اين كلاسها هستند. به همين جهت آموزش ها در دو سطح قبل از دانشگاه و آموزش هاي دانشگاهي ارايه مي گردد.

رييس سازمان آموز ش و پژوهش حوزه هنري به رشته هايي كه قرار است آموزش داده شود و محل برپايي كلاس ها اشاره نمود و گفت: آموزش ها در رشته هاي هنرهاي تجسمي، فيلمبرداري، عكاسي، تئاتر، داستان نويسي، روزنامه نگاري، چاپ سيلك، طراي معماري داخلي، نقشه كشي، كتاب آرايي، فيلنمامه نويسي، نمايشنامه نويسي، بازيگري و كمك كارگرداني ارايه مي شود. محل آموزش هم تمامي هنرستان هاي سوره و مراكز آموزش دانشگاه جامع علمي كاربردي است. اين طرح به جز تهران در شهر هاي ساري، كرمان، كاشان، مشهد، نيشابور، يزد، اصفهان و ساري به اجرا در مي آيد و قرار است در مجموع 2590 نفر در قالب اين دوره آموزش ببينند.



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