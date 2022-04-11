کانون فرهنگی هنری مساجد باید مرکز خلق آثار هنری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان به مناسبت هفته هنر انقلاب، اظهار کرد: مسجد پایگاه و کانون هنر انقلاب اسلامی است و مرکز کارهای هنری باید از مساجد نشأت گیرد تا شاهد کارهای فاخر همراه با معنویت باشیم.

وی افزود: همکاری کانون‌های مساجد با حوزه هنری از دیر باز وجود داشته و اوج این فعالیت‌ها در تئاتر بچه‌های مسجد نمود عینی داشت و باید این همکاری‌ها در سایر زمینه‌ها نیز توسعه یابد.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل تصریح کرد: کانون‌های مساجد نیروی انسانی کیفی دارد و همیشه در همه فعالیت‌های فرهنگی و هنری توانسته‌اند کارهای فاخر و خوبی را در زمینه‌های مختلف با محوریت مسجد ارائه دهند.

رجبی با بیان اینکه ایجاد زمینه همکاری با کانون‌های مساجد افتخار بزرگی است که با محوریت مساجد بتوانیم زمینه گسترش فعالیت‌های هنری را فراهم کنیم، گفت: مساجد ظرفیت لازم برای گسترش فعالیت‌های تئاتر را دارند و باید گروه‌های تئاتری بیشتری در مساجد استان تشکیل شود تا استعدادهای نوجوانان و جوانان در این زمینه شکوفاتر شود.

در ادامه این دیدار، رحمان مجرد معاون فرهنگی حوزه هنری استان با اشاره به اینکه نوجوانان و جوانان علاقه خاصی به هنر دارند، افزود: گرایش فعالان کانون‌های مساجد به فعالیت‌های هنری می‌تواند موجب کشف استعدادهای هنری با محوریت مسجد شود که باید در این زمینه همکاری‌های بیشتری صورت گیرد.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان اردبیل بیان کرد: همکاری این دو نهاد در حوزه تئاتر بچه‌های مسجد نمود بیشتری داشت و باید این همکاری افزایش یابد.