معرفی داوران مسابقه عکس سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، میترا محاسنی، سیف‌الله صمدیان و ساعد نیک‌ذات به عنوان هیئت داوران نهمین دوره مسابقه عکس سینمای ایران انتخاب شده‌اند.

نهمین جشن و مسابقه عکس سینمای ایران ۴ مهر در موزه سینما برگزار خواهد شد. در این مراسم، ضمن نمایش عکس های ارسالی به دبیرخانه نهمین مسابقه عکس سینمای ایران، از بهترین عکاسان سال سینمای ایران و شبکه نمایش خانگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز تجلیل خواهد شد.

این دوره از جشن و مسابقه عکس سینمای ایران با حمایت موزه سینما و دبیری محمد فوقانی برگزار می‌شود.