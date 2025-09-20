  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۰

معرفی داوران مسابقه عکس سینمای ایران

معرفی داوران مسابقه عکس سینمای ایران

داوران نهمین دوره مسابقه عکس سینمای ایران معرفی شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، میترا محاسنی، سیف‌الله صمدیان و ساعد نیک‌ذات به عنوان هیئت داوران نهمین دوره مسابقه عکس سینمای ایران انتخاب شده‌اند.

نهمین جشن و مسابقه عکس سینمای ایران ۴ مهر در موزه سینما برگزار خواهد شد. در این مراسم، ضمن نمایش عکس های ارسالی به دبیرخانه نهمین مسابقه عکس سینمای ایران، از بهترین عکاسان سال سینمای ایران و شبکه نمایش خانگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز تجلیل خواهد شد.

این دوره از جشن و مسابقه عکس سینمای ایران با حمایت موزه سینما و دبیری محمد فوقانی برگزار می‌شود.

کد خبر 6595045
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها