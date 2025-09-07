رونمایی از پوستر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، در آستانه برگزاری نهمین دوره جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد.

این پوستر بر اساس عکسی از فیلم «یک اتفاق ساده» ساخته سهراب شهید ثالث و طرحی از امیرحسین شجاعی عکاس و طراح سینمای ایران طراحی شده است. او پیش‌تر در دوره چهارم نیز طراح پوستر جشن بود.

جشن نهم عکاسان سینمای ایران ۴ مهر برگزار خواهد شد.

این دوره از جشن و مسابقه عکس سینمای ایران با حمایت موزه سینما و دبیری محمد فوقانی برگزار می‌شود.