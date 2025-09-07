  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

رونمایی از پوستر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

رونمایی از پوستر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

پوستر نهمین دوره جشن و مسابقه عکس سینمای ایران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، در آستانه برگزاری نهمین دوره جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد.

این پوستر بر اساس عکسی از فیلم «یک اتفاق ساده» ساخته سهراب شهید ثالث و طرحی از امیرحسین شجاعی عکاس و طراح سینمای ایران طراحی شده است. او پیش‌تر در دوره چهارم نیز طراح پوستر جشن بود.

جشن نهم عکاسان سینمای ایران ۴ مهر برگزار خواهد شد.

این دوره از جشن و مسابقه عکس سینمای ایران با حمایت موزه سینما و دبیری محمد فوقانی برگزار می‌شود.

کد خبر 6582110
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها