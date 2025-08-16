  1. هنر
معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری جشن عکاسان سینمای ایران

اعضای شورای سیاست‌گذاری نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، با حکم محمد فوقانی دبیر نهمین جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما، سیف‌الله صمدیان عکاس و فیلمساز، علیرضا رضاداد دبیراسبق جشنواره فیلم فجر و علی نیک‌رفتار عکاس با سابقه سینما به‌عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد هنری انتخاب شدند.

همچنین، بهناز شیربانی به‌عنوان دبیر اجرایی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران منصوب شد.

این رویداد با هدف ارتقای سطح دانش فنی، هنری و تجربی هنرمندان، تحلیل و نقد آثار، و تاکید بر اهمیت جایگاه عکس فیلم، در شهریور برگزار می‌شود.

