به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، با حکم محمد فوقانی دبیر نهمین جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما، سیفالله صمدیان عکاس و فیلمساز، علیرضا رضاداد دبیراسبق جشنواره فیلم فجر و علی نیکرفتار عکاس با سابقه سینما بهعنوان اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد هنری انتخاب شدند.
همچنین، بهناز شیربانی بهعنوان دبیر اجرایی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران منصوب شد.
این رویداد با هدف ارتقای سطح دانش فنی، هنری و تجربی هنرمندان، تحلیل و نقد آثار، و تاکید بر اهمیت جایگاه عکس فیلم، در شهریور برگزار میشود.
نظر شما