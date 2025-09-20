  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

دلایل ابطال گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس مشخص شد

سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه ای به هیئت فوتبال استان فارس و اداره کل ورزش و جوانان این استان از ابطال گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به اتفاق ناگواری که در مسابقه فجر شهید سپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز رخ داد و منجر به مصدومیت شماری از تماشاگران شد، گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه مذکور باطل می‌شود و تا رفع کلیه ایرادات زیر امکان برگزاری مسابقات در ورزشگاه پارس شیراز وجود ندارد:

* ایمنی سقف ورزشگاه

* افزایش ارتفاع نرده‌ها

پس از رفع ایرادت و صدور گواهی ایمنی و امنیتی جدید توسط مقامات استان مجدداً بازدید از این ورزشگاه انجام می‌شود و در صورت ایمن بودن ورزشگاه مجوز برگزاری مسابقات در آن صادر خواهد شد.

