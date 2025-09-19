پیروزی فجر برابر ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت حامد سیری رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان پیروز قربانی به پایان رسید.
شاگردان پیروز قربانی در تیم فجرسپاسی با استفاده از امتیاز میزبانی حملاتی را روی دروازه حریف طراحی کردند اما در رسیدن به گل ناکام ماندند. در مقابل، تیم ذوبآهن به هدایت قاسم حدادیفر نیز چند موقعیت نصفه و نیمه داشت اما موفق به باز کردن دروازه فجر نشد.
در نیمه دوم اما فجرسپاسی خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۴۸، امیر طاهر با پاس دقیق خود سینا شاهعباسی را در موقعیت گل قرار داد و او با ضربهای حسابشده توپ را به تور دروازه ذوبآهن چسباند تا شاگردان پیروز قربانی از حریف پیش بیفتند.
در ادامه، تیم قاسم حدادیفر برای جبران نتیجه پیش کشید و چند موقعیت روی دروازه فجر ایجاد کرد اما نتوانست از آنها استفاده کند. فجرسپاسی هم در ضدحملات فرصتهایی برای افزایش اختلاف داشت که بینتیجه ماند.
در نهایت همان تک گل کافی بود تا فجرسپاسی با برتری یک بر صفر سه امتیاز حساس این دیدار را از آن خود کند.
