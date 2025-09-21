  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

مدیرعامل فجر شهید سپاسی شیراز از هواداران این تیم عذرخواهی کرد

شیراز- مدیرعامل فجر شهید سپاسی در پیامی از هوادران این تیم به خاطر اتفاقات رخ داده در ورزشگاه پارس شیراز که منجر به مصدومیت تعدادی از تماشاگران شد، عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی در پیامی از هوادران این تیم به خاطر اتفاقات رخ داده در ورزشگاه پارس شیراز که منجر به مصدومیت تعدادی از تماشاگران شد، عذرخواهی و تاکید کرد: تمام تلاش‌مان را برای بهبودی هواداران فجر شهید سپاسی به کار می‌گیریم.

متن پیام مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز به این شرح است:

در حالی که شور و عشق هواداران عزیز استان فارس ورزشگاه پارس را به تپش انداخته بود، متأسفانه حادثه‌ای ناگوار دل همه ما، کادر مدیریتی، فنی، بازیکنان، هواداران و تمام فوتبال‌دوستان استان فارس و ایران را تلخ کرد. حادثه‌ای که نشان‌دهنده غیرت، تعصب و عشق بی‌پایان شما به تیم بود.

ما با قلبی پر از دلسوزی، ضمن عذرخواهی صمیمانه، برای چند هوادار عزیزمان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل داریم و تمام تلاش خود را برای معالجه سریع به کار خواهیم بست، تا دوباره لبخندشان را در ورزشگاه و کنار طلایی پوشان شیرازی ببینیم.

میعادگاه ما بازی‌های خانگی آینده خواهد بود، جایی که با هم، درد این لحظه تلخ را به امید و شادی تبدیل کنیم و دوباره با هم، بردی شیرین را به استان فارس هدیه کنیم.‌

