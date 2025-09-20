به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس، عبدالرحیم خداجو صبح شنبه با حضور در بیمارستان شهید رجایی شیراز از مصدوم حادثه شب گذشته ورزشگاه پارس شیراز، عیادت و قول پیگیری موضوع و برخورد با عوامل حادثه را داد.

وی در این دیدار با دلجویی از خانواده این تماشاگر و بررسی روند درمانی او، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از تماشاگران پرشور شیرازی به دلیل شرایط پیش‌آمده عذرخواهی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس ضمن آرزوی سلامتی برای این مصدوم، گفت: این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار اداره کل قرار دارد و با عوامل و مقصران این حادثه برخورد قانونی خواهد شد.

لازم به ذکر است در جریان مسابقه فجرسپاسی و ذوب‌آهن در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، قطعه‌ای از سقف ورزشگاه پارس شیراز جدا شده و بر سر یکی از تماشاگران فرود آمد؛ این حادثه منجر به مصدومیت یکی از تماشاگران از ناحیه سر و دست شد.