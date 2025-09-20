به گزارش خبرگزاری مهر، ثبتنام از متقاضیان شرکت در سیوهفتمین دوره مسابقات قرآن ویژه خانواده شهدا و ایثارگران که به همت اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار میشود، تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و زمان برگزاری این دوره ۱ تا ۱۵ آبان در دو مرحله استانی و کشوری خواهد بود.
رشتههای مورد نظر در این دوره از مسابقات قرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران، حفظ ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل قرآن و همچنین قرائت تحقیق، تدبر در قرآن (مفاهیم و تفاسیر) است که در آن جانبازان، همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال ایشان و همچنین همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال شهدا میتوانند ثبتنام کنند.
علاقهمندان میتوانند به واحدهای بنیاد شهید محل سکونت خود که در آنها پرونده جاری دارند، مراجعه کرده تا پس از دریافت اطلاعات لازم، مراحل ثبتنام را طی کنند.
همچنین متقاضیان در استان تهران میتوانند از طریق نشانی https://golayeh.ir/shahed/ نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
