الهندی: کشورهای اسلامی اسیر شعارهای بی محتوای ضد صهیونیستی نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در مقالهای در پایگاه خبری الجزیره با اشاره به موضع ضعیف اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی در خصوص تحولات منطقه و تجاوزهای رژیم صهیونیستی نوشت که درک دلایل فروپاشی واکنش امت اسلام به جنایات پس از طوفان الاقصی، که بین انفعال مطلق و همدستی با صهیونیستها در نوسان بود، میتواند مقدمهای ضروری برای غلبه بر بحران امت و گروگانگیری سیاستهای کشورهای آن توسط دولت آمریکا باشد.
وی تاکید کرد که نباید در این مواضع به محکومیت لفظی بسنده کرد تا بعد از پایان این نشستها، سیاستهای آمریکا به همان شکل باقی بماند.
الهندی افزود که امت واحدی که از آن صحبت میکنیم، شامل ۵۷ کشور مختلف است که برخی از آنها شاهد درگیریهای داخلی هستند که توسط سایر کشورهای اسلامی ایجاد شده و برخی دیگر شاهد جنگهای خارجی هستند.
وی خاطرنشان کرد که بمباران دوحه و تحولات قبل و بعد از آن به منزله یک هشدار جدید برای حاضران بود و آنها را در برابر آزمونی دشوار قرار داد و ثابت کرد که آنها یا باید به سمت حرکت به سوی استقلال واقعی گام بردارند یا درگیر وابستگی بیشتر و تسلیم شدن در برابر سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا شوند.
این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که همگرایی با رژیم صهیونیستی که عامل تمامی این جنایات است، یا ادامه عادی سازی با آن در این شرایط؛ از پشت خنجر زدن به فلسطین و دوحه است و باعث نابودی امت اسلام میشود. دلیل این سخن این است که دشمن صهیونیستی به سرعت و حتی قبل از اینکه هیئتهای رسمی کشورها، دوحه را ترک کنند، جنگ زمینی بزرگ علیه غزه را آغاز کرد که نشان از بیاعتنایی و بیاحترامی آنها علیه کشورهای اسلامی است.
الهندی در پایان ابراز داشت که پاسخ طبیعی به این هتک حرمت و تکبر صهیونیستی و لافزنی در مورد طرح «اسرائیل بزرگ»، این است که همه رهبران عرب مواضع خود در قبال شراکت و عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی را مورد بازنگری قرار دهند، نه اینکه اسیر شعارهای بیمحتوا باقی بمانند.
