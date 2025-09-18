  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰

جهاد اسلامی: دولت ترامپ محرک اصلی جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان است

جهاد اسلامی: دولت ترامپ محرک اصلی جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به وتوی قطعنامه غزه توسط آمریکا اعلام کرد که دولت ترامپ محرک اصلی جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: استفاده دولت آمریکا از حق وتو برای عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه درباره غزه، گواه دیگری است که دولت ترامپ شریک بالفعل و محرک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.

در این بیانیه آمده است: موضع دولت ترامپ، همراه با گسترش دامنه تجاوز به غزه به عنوان بخشی از تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای تغییر منطقه نه تنها بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است، بلکه بی‌توجهی به مردم این منطقه و حکومت‌های آنها را نشان می‌دهد که به دو گروه ناتوان در برابر اسرائیل یا همدست با او تقسیم شده‌اند.

دولت آمریکا ساعتی پیش بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی، پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ غزه را وتو کرد.

۱۰ عضو انتخابی (غیر دائم) شورای امنیت خواستار تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای شده بودند که بر آتش‌بس دائمی در غزه و امداد رسانی به مردم این منطقه تاکید دارد.

آمریکا ۱۴ خرداد ماه گذشته پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار «آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی» میان اسرائیل و حماس در غزه و دسترسی بی‌مانع کمک‌های بشردوستانه به این منطقه بود، وتو کرد.

آمریکا علاوه بر حمایت‌های همه جانبه مادی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی برای ارتکاب نسل کشی در فلسطین، تمامی قطعنامه‌ها در شورای امنیت برای برقراری آتش بس در غزه را وتو کرده است.

