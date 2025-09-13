خلع سلاح حزب الله عواقب خطرناکی دارد؛ بحران در دولت لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: هیئت وزیران لبنان اخیراً طرح «انحصار سلاح در دست دولت» که در واقع همان طرح «خلع سلاح حزب الله» است را تصویب کرده است. کابینه لبنان خبر داد که اجرای طرح مورد اشاره توسط ارتش لبنان آغاز خواهد شد البته که مهلت زمانی برای آن ارائه نشده است. همچنین منابع وزارتی هشدار دادند که توانمندی ارتش محدود است.
طرح ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله محرمانه بوده و پنج مرحله برای محدود کردن سلاح در دست دولت تعیین شده است؛ این مراحل با تکمیل عملیات ارتش در منطقه جنوب لیتانی آغاز میشود، سپس به منطقه بین رودخانه لیتانی و رودخانه اولی میرسد و پس از آن به بیروت و حومه آن، و سپس به بقاع منتقل میشود. مرحله پنجم انحصار سلاح در دست دولت در کل خاک لبنان خواهد بود.
در همین راستا با «عماد نجار» کارشناس مسائل بین الملل به گفتوگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه میآید؛
طرح ارائه شده توسط ارتش لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت شامل هیچ مهلت زمانی نیست. عدم ارائه مهلت زمانی برای خلع سلاح حزب الله به چه معناست؟
برای پاسخ به این سوال باید این موضوع را در نظر بگیریم که حزب الله یک سازمان مردمی است؛ سازمانی که در همه ارکان جامعه لبنان از فرهنگی و سیاسی گرفته تا اقتصادی و معیشتی و دفاعی حضور دارد. حزب الله لبنان از مجموعه و نهادهایی برخوردار است که وظیفه آنها حراست از مرزها و مردم و تمامیت ارضی لبنان است. حمایت مردمی از حزب الله مانع از خلع سلاح آن میشود.
هنگام بررسی طرح ارتش برای انحصار سلاح در دست دولت و اعلام به تصویب رسیدن این طرح توسط کابینه لبنان، نمایندگان حزب الله، جنبش أمل و جنبشهای شیعی کابینه را ترک کردند؛ در واقع طرح ارتش بدون حضور نمایندگان حزب الله و أمل و سایر گروههای مردمی و مقاومت و اندیشه اسلامی به تصویب رسید. تصمیم گیرندگان طرح و رأی دهندگان به آن مجموعههای غیر مسلمان لبنان بودند.
عدم ارائه مهلت زمانی برای خلع سلاح حزب الله، وجود بحران در دولت را نشان میدهد؛ خود دولت هم میداند که اجرای طرح خلع سلاح حزب الله با نام انحصار سلاح در دست دولت یا هر نام دیگر، برایش عواقب خطرناکی به همراه دارد و ارتش توانایی اجرای آن را ندارد. اگر ارتش خیلی توانمند بود در جنگ ۳۳ روزه لبنان به جای اینکه حزب الله از تمامیت ارضی لبنان و مردم لبنان دفاع کند، خودش دفاع میکرد. حزب الله لبنان نه تنها از مردم لبنان که از مردم فلسطین هم حمایت و دفاع میکند. حزب الله در راه دفاع و جهاد مردان بزرگی را تقدیم کرده است؛ سید حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان ارشد حزب الله.
دولت برای خلع سلاح حزب الله مهلت زمانی ارائه نکرده است که اگر از پس آن برنیامد و اجرای این طرح طول کشید از طرف دشمنان مردم لبنان و حزب الله مورد بازخواست قرار نگیرد. از طرفی حزب الله در لبنان از سابقه درخشانی برخوردار است. مردم لبنان حزب الله را به خاطر جهاد و ایثار و از خودگذشتگی ها و خدمتش به مردم چه مسلمانان چه مسیحیان و چه اقلیتها دوست دارند. محبوبیت حزب الله بین مسلمانان و مسیحیان و اقلیتهای دینی کابینه لبنان را برای اجرای طرح خلع سلاح مقاومت با سختی مواجه میکند و به زحمت میاندازد.
چرا مفاد طرح ارتش محرمانه است؟ این امر به همان عدم توانمندی دولت و ارتش برمیگردد یا محرمانه بودن مفاد طرح دلیل دیگری میتواند داشته باشد؟
طرح ارتش لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت از نظر حزب الله و نیروهای مقاومت محرمانه نیست! آنها کاملاً در جریان هستند که طرح در چه شرایط و توسط چه کسانی به تصویب رسیده، چند مرحله دارد و در آنچه مواردی ذکر شده و مورد توجه قرار گرفته است. کابینه لبنان مفاد طرح ارتش را برای افکار عمومی اعلام نکرد و محرمانه ماند، چون میداند در صورت اعلام آن با بازخوردهایی از جانب مردم مواجه خواهد شد. هنوز طرح اجرا نشده که شاهد اعتراضات مردمی نسبت به این طرح در لبنان هستیم.
گفته شده طرح ۵ مرحله دارد؛ در هر مرحله قرار است چه اقداماتی صورت بگیرد؟
منظور از پنج مرحله یک طرح جغرافیایی است. مقرر شده طی این پنج مرحله خلع سلاح مقاومت به صورت منطقهای انجام بشود؛ با خلع سلاح مرحلهای و منطقهای میخواهند این امر را در افکار عمومی عادی سازی کنند. برخی گروهها تحت تأثیر فشارها از سوی جبهه دشمن به صورت نمادین با دولت همسو شدند و آمدند سلاحهای سبکشان را تحویل دادند. حتی این گروهها هم خودشان را به صورت کامل خلع سلاح نکردند! فقط سلاح سبک خود را تحویل دادند.
در این پنج مرحله، پنج منطقه جغرافیایی تعیین شده است. خلع سلاح در مرحله اول از جنوب لبنان شروع میشود تا به کل لبنان برسد. جنوب لبنان، از نصف بیروت به پایین، تحت کنترل حزب الله قرار دارد، به همین دلیل بنای شروع طرح و مرحله اول و دوم را جنوب لبنان گذاشتند. مرحله سوم به خلع سلاح بیروت اختصاص دارد؛ در این مرحله مقاومت به صورت کامل از لحاظ تجهیزات نظامی خالی خواهد شد و در تنگنا قرار خواهد گرفت. در مراحل آخر کل لبنان پاکسازی میشود. مجدداً تاکید میکنم این اقدامات در جنوب لبنان پرتنش خواهد بود.
آیا طرح ارتش لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت قابلیت اجرایی دارد و در جامعه لبنان از اجماع برخوردار است؟
طرح ارتش لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت از اجماع برخوردار نیست چون همانطور که اشاره کردم هنگام تصویب آن، نمایندگان حزب الله، أمل و جنبشهای شیعی کابینه را ترک کردند و حضور نداشتند. اجرا شدن این طرح لبنان را با هزینههای بسیار بالایی مواجه میکند.
دشمنان آمریکایی - صهیونیستی اینطور برای خود برآورد کرده اند که اگر طرح اجرا بشود و به خلع سلاح مقاومت بینجامد، راه برای ورود دشمن به لبنان و نابودی این کشور و لیبی کردن آن باز میشود؛ اگر هم طرح خلع سلاح اجرا نشود، درگیریهای داخلی بین مردم و مقاومت و گروههای همسو و همفکر با رژیم صهیونیستی و دولت جوزف عون که طرحهای دشمن را پیاده میکند، رخ میدهد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در طرح ارتش لبنان که جمعه شب به تصویب رسیده، چقدر سهیم هستند؟
بدون شک طرح انحصار سلاح در دست دولت را باید یک طرح آمریکایی دانست؛ بهتر است بگوییم طرح سه گانه عبری، عربی و غربی. بررسی تحولات منطقه به خصوص طرح خلع سلاح حزب الله بدون حضور آمریکا و حمایت این کشور از اقدامات رژیم صهیونیستی قابل تصور نیست. آمریکا پیشنهاد اصلی را مطرح میکند و رژیم صهیونیستی برای اجرای این پیشنهاد دست به اقدام و اجرا میزند.
حزب الله و گروههای مقاومت و مردمی که دوستدار حزب الله هستند نسبت به طرح خلع سلاح چه دیدگاهی دارند؟
حزب الله و گروههای مقاومت اجرای این طرح را غیرممکن میبینند و به همین دلیل سعی دارند واکنش شدید و تنش آفرین نداشته باشند، چون میدانند اجرای این طرح حتی برای اجرا کنندگان آن هزینه بالایی دارد. همانطور که از نظر حزب الله این طرح اجراشدنی نیست پس از تأیید و مقبولیت هم برخوردار نیست.
مردم لبنان در صورت اجرای این طرح ایستادگی خواهند کرد و تداوم این موضوع موجب بروز تنش در داخل لبنان خواهد شد. حزب الله همچنان از تنش داخلی دوری میکند، زیرا امنیت و آرامش مردم لبنان برای حزب از اهمیت بالایی برخوردار است. حزب الله حتی در مواجه با تنشهای برون مرزی هم صبر و درایت و بصیرت به خرج میدهد تا مردم لبنان کمتر مورد حمله دشمن قرار بگیرند. حزب الله زمانی واکنش نشان میدهد که لبنان و مردم این کشور مورد حمله و هجوم دشمن قرار بگیرند.
کابینه لبنان جمعه شب همزمان با اعلام تصویب طرح انحصار سلاح در دست دولت و اجرای آن توسط ارتش لبنان، نسبت به توانمندی محدود ارتش هشدار داد. این توانمندی محدود ارتش به تجهیزات نظامی اختصاص دارد یا نیروی انسانی؟
ارتش لبنان حتی در حد یک جنبش مردمی هم نیست! این مسئله هم به نیروی انسانی برمی گردد که از لحاظ تعداد نیرو در حدی نیست که بخواهد ایستادگی کند و هم به تسلیحات مربوط میشود؛ در هر یک از تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مرزهای لبنان هیچگاه ارتش برای دفاع از سرزمین از شجاعت و توانمندی برخوردار نبوده است. تنها مجموعهای که در حفاظت از سرزمین و مرزها، بیرون راندن دشمن و ممانعت از سیستم جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان اقدام کرده و شهید داده است، حزب الله بوده است.
اگر ارتش لبنان به اصول و موضوعات دفاعی لبنان پایبند بود و توانمندی داشت، حزب الله حتماً با آن همکاری میکرد اما حزب الله میداند در ارتش لبنان نه توانمندی وجود دارد نه عزم و اراده.
