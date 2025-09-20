به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سازمان دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی روزانه به صورت میانگین ۱۷ خودروی بمب‌گذاری شده را در شهر غزه منفجر می‌کند که هر یک از آنها زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش در طول هفته گذشته، انفجار حدود ۱۲۰ خودروی بمب‌گذاری شده توسط ارتش صهیونیستی را با حدود ۸۴۰ تن مواد منفجره در میان محله‌های مسکونی شهر غزه مستند شده است.

این بیانیه می‌افزاید که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده حاوی ۶-۷ تن ماده منفجره «تی ان تی» تقریباً معادل انرژی آزاد شده توسط یک زلزله طبیعی به بزرگی ۳.۷ ریشتر است.

به نوشته این بیانیه انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده باعث لرزش شدید می‌شود که به ساختمان‌های واقع در فاصله چند کیلومتری از مرکز انفجار می‌رسد و درست مانند زلزله‌های طبیعی برای چند ثانیه ادامه می‌یابد.

این سازمان حقوق بشری می‌افزاید که استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده برای تخریب کامل محله‌های مسکونی در این حجم و سطح، جنایتی بی‌سابقه در تاریخ بشریت محسوب می‌شود.

به نوشته این گزارش تأثیر فاجعه‌بار خودروهای بمب‌گذاری شده تنها به تخریب مادی محدود نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری برای ارعاب روانی غیرنظامیان به منظور آواره کردن اجباری آنها از مناطق مسکونی‌شان نیز استفاده می‌شود.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که سستی جامعه جهانی و همدستی برخی از بازیگران آن، ارتش صهیونیستی را قادر ساخته تا آشکارا به جنایت تخریب شهر غزه ادامه دهد.