به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که هنوز ۹۰۰ هزار فلسطینی در شهر غزه با وجود آغاز تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی برای اشغال این شهر و حملات هوایی وحشیانه، مستقر هستند.

در بیانیه صادره از سوی این نهاد آمده است، رژیم صهیونیستی ۲۷۰ هزار فلسطینی را مجبور کرده از شهر غزه به سمت جنوب حرکت کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است، منطقه المواصی که رژیم صهیونیستی مدعی امن بودن آن است بیش از ۱۱۰ بار بمباران شده و بیش از ۲ هزار تن در این حملات شهید شده‌اند.

در این بیانیه آمده است، مساحت منطقه‌ای که رژیم صهیونیستی برای استقرار آوارگان فلسطینی تعیین کرده تنها ۱۲ درصد کل مساحت نوار غزه را در بر می‌گیرد.