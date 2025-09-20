به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان با نظارت مستقیم بر ادامه عملیات هوایی اطفای حریق در تالاب بینالمللی هورالعظیم، بر تداوم تلاشها برای مهار این بحران زیستمحیطی تأکید کرد.
این اقدام در پی آتشسوزیهای گسترده در بخش عراقی تالاب صورت گرفت که در ماههای اخیر دود ناشی از آن هر از گاهی هوای شهرها و روستاهای مرزی خوزستان را به شدت آلوده کرده و زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه ساخته است.
استاندار خوزستان از همان روزهای آغازین این بحران با رایزنی مستقیم با مقامات ملی و دستگاههای ذیربط، پیگیری موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد. یکی از دستاوردهای کلیدی این تلاشها، کسب مجوز از دولت عراق برای انجام عملیات هوایی اطفای حریق بود که منجر به پرواز هواپیمای آبپاش ویژه در ابتدای مردادماه شد. این عملیات بیسابقه که حاصل دیپلماسی محیطزیستی فعال بود، توانست آتش را برای مدتی و تا حد قابل توجهی مهار کرده و از شدت آلودگی هوا بکاهد.
در کنار اقدامات فوری، پیگیری برای حل ریشهای بحران نیز از طریق رایزنی با مقامات عراقی برای رهاسازی آب به سمت تالاب هورالعظیم ادامه دارد. خشکی بخشهای وسیعی از این تالاب، عامل اصلی آسیبپذیری آن در برابر حریق است. همچنین امکان رهاسازی آب از سد سیمره در صورت فراهم بودن شرایط در دست بررسی است تا با احیای تالاب، از احتمال تکرار آتشسوزیها در آینده کاسته شود.
استاندار خوزستان امروز به صورت هوایی بر روند عملیات اطفای حریق نظارت کرد تا از اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید. این حضور میدانی نشاندهنده عزم جدی مسئولان استانی برای پایان دادن به معضل آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم است. اگرچه این بحران ماهیت فرامرزی دارد و نیازمند همکاریهای منطقهای است، اما اقدامات سریع و دیپلماتیک استاندار خوزستان الگویی مثبت از مدیریت بحران و دفاع از حقوق زیستمحیطی مردم را نمایان ساخته است.
نظر شما