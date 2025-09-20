به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، مرکز تحقیقات فضایی ایران، بهعنوان بازوی پژوهشی پژوهشگاه، به منظور ایفای نقش مؤثر در توسعه کاربردهای فناوریهای فضایی، جلساتی تخصصی با فعالان و سرمایهگذاران حوزه نجوم و رصد فضایی در استان کرمان برگزار کرد. این جلسات، با همراهی اداره کل شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان و با حضور جمال آغایاری، رئیس مرکز تحقیقات فضایی ایران، به همراه تیم فنی حوزه رصد و پایش اقلیم فضایی و مدیران ارشد و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این جلسات، راهبرد پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه رصد و پایش اقلیم فضا تشریح شد و انواع کاربردهای قابل ارائه به کاربران و ذینفعان، بهویژه در زمینه ارائه هشدار و شناسایی مخاطرات ناشی از پدیدههای مخرب اقلیم فضا، معرفی گردید. همچنین، تلاش برای گنجاندن این موضوع در برنامه و سند دهساله فضایی کشور، ذیل سرفصل علوم و اکتشافات فضایی، مورد تأکید قرار گرفت.
بازدیدهای تخصصی از زیرساختهای موجود و وبسترهای مهیا شده در استان، ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه استان کرمان جهت پایش اقلیم فضا را بهطور کامل مورد بررسی قرار داد. کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران تأکید کردند که ظرفیتهای موجود و زیرساختهای قابل اتکا، همراه با وضعیت مناسب اقلیمی استان و حمایت مدیران استانی، میتواند زمینهساز همکاریهای مؤثر در این حوزه باشد.
پژوهشگاه فضایی ایران پس از بررسیهای فنی و ارزیابی پتانسیلهای رصدی و توسعهای ایستگاههای پایش ماهوارهای، برنامههایی جامع برای توسعه و تکمیل این مراکز رصدی ارائه خواهد کرد.
