به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، جلسهای با هدف جمعبندی و نهاییسازی منشور پروژههای پژوهشگاه فضایی ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه برگزار شد.
این نشست با مدیریت دکتر محمد ملکی، مشاور عالی رئیس پژوهشگاه در امور اجرایی و مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه فضایی ایران، همراه بود و طی آن منشور مجموعهای از پروژههای ملی و کلان حوزه فضا مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، دکتر ملکی با اشاره به اهمیت این نشست، تأکید کرد که پژوهشگاه فضایی ایران در شرایط جدید مدیریتی و راهبردی، نیازمند برنامهای دقیق، شفاف و منسجم است تا تمامی فعالیتها در قالب نقشه راهی روشن و همسو با سیاستهای کلان وزارت ارتباطات پیش بروند.
وی افزود: هر هزینهای که در پروژهها صورت میگیرد باید خروجی مشخص و قابل دفاع داشته باشد و علاوه بر جنبههای علمی و پژوهشی، از منظر اقتصادی و تجاری نیز ارزشآفرین باشد.
در ادامه، منشور پروژههای پژوهشگاه که شامل محورهای متنوعی همچون اقتصاد فضایی، آیندهپژوهی، توسعه همکاریهای بینالمللی، بهسازی زیرساختها، نوآوری و کارآفرینی، توسعه منظومههای ماهوارهای، ایجاد مراکز نوآوری و اپراتورهای فضایی، برگزاری رویدادهای علمی و ترویجی، و راهاندازی قطبهای علمی در دانشگاهها است، تشریح و جمعبندی شد.
نمایندگان وزارت ارتباطات در این جلسه بر ضرورت کاربردیسازی پروژهها و تبدیل نتایج پژوهشها به خدمات و محصولات تجاری تأکید کردند و خواستار آن شدند که پژوهشگاه فضایی ایران ضمن حفظ جنبههای علمی و پژوهشی، توجه ویژهای به نیازهای کشور و بازار داشته باشد.
همچنین مقرر شد تعاملات و همکاریهای نزدیک میان تیمهای اجرایی پژوهشگاه و مسئولان وزارتخانه ادامه یابد تا پروژهها از ابتدا تا انتها تحت نظارت مشترک پیش بروند و هر مرحله از پیشرفت آنها قابل رصد و ارزیابی باشد.
دکتر ملکی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: «امروز صنعت فضایی دیگر تنها یک حوزه علمی نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و تقویت اقتدار ملی محسوب میشود. از این رو پژوهشگاه فضایی ایران مأموریت دارد پروژههایی را پیش ببرد که در کنار اهداف علمی، به حل مسائل واقعی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز منجر شود.
در پایان جلسه، اعضا توافق کردند که جلسات پیگیری بهصورت مستمر برگزار شود و منشور پروژهها به عنوان نقشه راه پژوهشگاه فضایی ایران در سال ۱۴۰۴ نهایی، تصویب و برای اجرا ابلاغ گردد.
