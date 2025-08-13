به گزارش خبرنگار مهر، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در برنامه زنده تلویزیونی درباره اهمیت مقابله با کوهخواری و زمینخواری گفت: رصد زمینی این مسائل بسیار دشوار و پرهزینه است و اعزام مأموران برای پوشش مناطق مختلف عملاً شدنی نیست.
وی افزود: ماهوارهها این امکان را فراهم میکنند تا تصاویر قبل و بعد از یک منطقه را داشته باشیم. ماهواره خیام اکنون قادر است از یک نقطه به صورت قائم تصویر بگیرد و پس از ۱۷ روز دوباره همان نقطه را با زاویه قائم تصویربرداری کند. تصاویر قائم به دلیل قدرت تفکیک بالای خود، اهمیت ویژهای دارند.
یزدانیان همچنین توضیح داد که در صورت نیاز به تصویربرداری با زاویه، ماهواره قادر است این کار را ظرف ۴ روز انجام دهد، امری که مدیریت شهری و نظارت بر تغییرات زمین را بهطور قابل توجهی آسان میکند.
