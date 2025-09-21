امیرحسین آدمی مدیرعامل شرکت دانشبنیان ماکان سیستم که در لیست شرکتهای توسعهدهنده زیرساختهای سکوی ملی هوش مصنوعی قرار دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد فنی پروژه این شرکت در حوزه مدیریت دادههای حجیم و یکپارچهسازی آن برای استفاده در مدلهای هوش مصنوعی سکو پرداخت و گفت: ما در حال طراحی و پیادهسازی یک زیرسیستم به نام ETL (استخراج، تبدیل و بارگذاری اطلاعات) برای سکوی ملی هوش مصنوعی هستیم؛ این زیرسیستم نقش کلیدی در مدیریت دادههای حجیم دارد که برای آموزش و بهکارگیری مدلهای هوش مصنوعی ضروری است.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اهمیت حجم عظیم دادههای مورد نیاز، گفت: مدلهای هوش مصنوعی نیازمند میلیاردها رکورد اطلاعاتی هستند که باید بهصورت یکپارچه جمعآوری، ذخیره و مدیریت شوند تا بتوانند آموزش دیده و عملیاتی شوند. این دقیقاً بخشی است که شرکت ما در آن فعالیت میکند.
وی همچنین به قابلیت کاربردپذیری این زیرسیستم برای گروههای مختلف کاربران از جمله دانشجویان، کسبوکارهای نوپا و شرکتهای بزرگ اشاره کرد و افزود: هدف ما ایجاد زیرساختی است که پیچیدگیهای فنی سیستمهای دادهای را از دید کاربران مخفی کرده و امکان ورود داده و دریافت خروجی مدلها را بدون نیاز به دانش تخصصی فراهم میکند.
جزئیات پروژه زیرسیستم ETL در سکوی ملی هوش مصنوعی
آدمی درباره روند همکاری با پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی نیز توضیح داد: قرارداد این پروژه اخیراً منعقد شده و حدود سه تا چهار هفته است که فاز اجرایی آن بهطور رسمی آغاز شده است. البته مطالعات اولیه و آمادهسازی پیشتر انجام شده بود، چرا که این حوزه، تخصص اصلی ماست. برنامهریزی ما این است که طی دو تا دو و نیم ماه آینده نسخه اولیه این پروژه را آماده کرده و پروژه وارد فاز تست و بهرهبرداری شود.
تلاش واقعی برای ایجاد یک زیرساخت ملی هوش مصنوعی
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ماکان سیستم درباره برخی نگاههای منفی نسبت به سکوی ملی هوش مصنوعی در فضای عمومی اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد بهخاطر تجربهها یا اطلاعات ناقص، دیدگاه منفی نسبت به سکو دارند اما من که بهصورت عملیاتی و اجرایی در این پروژه حضور دارم، واقعاً معتقدم کاری که در حال انجام است بسیار ارزشمند است. شرکت ما بهطور خاص در حوزههای حاکمیتی فعالیت دارد و تمرکز ما روی بیزینسهای صرفاً تجاری نیست. آنچه میبینم، یک تلاش واقعی برای ایجاد یک زیرساخت ملی قابل اتکا برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است.
بسیاری از نقدها از ناآگاهی نسبت به عمق کار ناشی میشود
او افزود: ممکن است در جلسات و فضای رسانهای حرفهایی زده شود، اما من اعتقاد دارم بسیاری از این حرفها از ناآگاهی نسبت به عمق کار ناشی میشود. ما در عمل میبینیم که این پروژه ظرفیت آن را دارد که نقش مهمی در زیستبوم فناوری کشور ایفا کند.
سکو فرصت طلایی برای استارتاپ های نوپا؛ شکستن انحصار پردازشهای گرانقیمت
وی به یکی از مهمترین کارکردهای سکوی ملی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اگر از زاویه دید یک دانشجوی ساده یا یک استارتاپ نوپا نگاه کنیم، کسی که هیچ سرمایهای ندارد و حتی اجاره ماهانه ۵ میلیون تومانی برای سرور برایش زیاد است، سکو یک فرصت طلایی محسوب میشود. چون این فرد بدون داشتن زیرساخت، میتواند از امکانات سکو استفاده کند، مدل خودش را آموزش دهد و یک کسبوکار خلق کند.
برای برخی پروژهها ماهانه تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون هزینه می کنم!
افزود: هزینه اجاره کارت گرافیک یا GPU (واحد پردازش گرافیکی) به قدری بالا بود که شخصاً برای برخی پروژهها ماهانه تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان فقط هزینه زیرساخت میدادم. این در حالی است که سکو این زیرساختها را در اختیار کسانی قرار میدهد که هیچ سرمایهای ندارند اما ایده دارند. این موضوع به معنای رفع یک گلوگاه بسیار مهم در مسیر توسعه بیزینسهای فناورانه است.
او ضمن قدردانی از تلاشهای دکتر اسدی و دکتر ربیعی در مدیریت پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی گفت: این عزیزان از شاخصترین چهرههای حوزه هوش مصنوعی هستند. برخلاف برخی که فقط نقد میکنند و خودشان حتی یک مقاله کنفرانسی هم ندارند، این افراد سابقه و دانش عمیق دارند.
تحولی واقعی در راه است
آدمی در ادامه افزود: در صورت پیشروی پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی طبق برنامهریزیهای انجام شده، میتوان انتظار داشت تحول چشمگیری در حوزه هوش مصنوعی بومی کشور رخ دهد. این تحول بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط اهمیت فراوانی دارد، چرا که این گروهها معمولاً به دلیل فقدان زیرساختهای لازم، از گردونه رقابت حذف میشوند.
جلوگیری از مهاجرت و ایجاد کسبوکار
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان و متخصصان ما بهخاطر نبود فرصت، ناچارند برای ادامه مسیر علمی یا کاری خود مهاجرت کنند. اما اگر سکو بهدرستی رشد کند، همین افراد میتوانند در داخل کشور کسبوکار راه بیندازند، درآمدزایی کنند و حتی چند نیروی دیگر مثل خودشان را هم درگیر کار کنند. آینده روشنی در انتظار این زیستبوم است، به شرط اینکه اتفاقات غیرمنتظره آن را متوقف نکند.
همافزایی بین دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
او در ادامه با اشاره به همکاری بین شرکتهای مختلف و دانشگاهها در پروژه سکو گفت: واقعاً جمعی از شرکتها و افراد علمی پای کار آمدهاند. مثلاً یکی از شرکتکنندگان از کردستان است؛ بدون اینکه زبان، قومیت یا منطقه جغرافیایی مانع شود، آمده و فعال است. این یعنی سیستم دارد تسهیلگری واقعی میکند، نه نمایشی.
شکستن بروکراسی و تسریع در پرداختها در همکاری با معاونت علمی
آدمی به نحوه حمایت مالی و تسهیلگری معاونت علمی اشاره کرد و گفت: من کل سابقهام با بدنه دولت بوده و کاملاً با بروکراسی آن آشنا هستم؛ معمولاً شش ماه طول میکشد تا یک قرارداد بسته شود. اما در این پروژه، ظرف کمتر از یک ماه قرارداد نهایی شد و حتی حدود ۲۵ یا ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد، بهسرعت و بهصورت ریالی پرداخت شد تا پروژه سریعتر شروع شود.
او افزود: واقعاً اگر ارادهای برای حمایت نبود، میتوانستند روند را سخت کنند. اما حالا سفته، چک و سایر مراحل را خیلی منصفانه و سریع انجام میدهند، طوری که واقعاً میتوان گفت دولت در این پروژه دارد رفتار متفاوتی نشان میدهد.
روندهای سخت و زمانبر قراردادها حذف شد
این فعال فناور به تسهیل روند قراردادها و پرداختها در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: روندهای سخت و زمانبر قراردادهای معمول در این پروژه تا حد زیادی حذف شده است.
وی توضیح داد که در قراردادهای معمول برای دریافت پیشپرداخت، لازم است مراحل پیچیدهای همچون ضمانتنامه بانکی طی شود و اغلب پرداختها با تأخیرهای طولانی همراه است.
آدمی افزود: اما در پروژه سکو با امضای یک تعهدنامه، پیشپرداخت به سرعت پرداخت شده و روند اجرایی پروژه بدون تاخیر آغاز شده است. همچنین صورتوضعیتهای ماهانه با تأخیر بسیار کمی پرداخت میشود که این موضوع به تسریع و روانتر شدن اجرای پروژه کمک شایانی کرده است.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ضمن قدردانی از تسهیلگریهای انجام شده، تاکید کرد: این اقدامات موجب افزایش انگیزه و حمایت از کسبوکارها و استارتاپها شده و نقش مهمی در پیشبرد پروژههای فناوری دارد.
تجربه در پروژههای بزرگ ملی
مدیرعامل ماکان سیستم با اشاره به سوابق شرکت در پروژههای بزرگ ملی گفت: تخصص اصلی ما طراحی سامانههای بزرگ مبتنی بر داده، بهویژه در صنعت برق است. بهعنوان نمونه، سامانه ملی نور که اکنون در سطح وزارت نیرو در حال بهرهبرداری است، یکی از محصولاتی است که ما در توسعه آن نقش داشتیم. سامانه ملی نور اکنون مدیریت بخش قابلتوجهی از صنعت برق کشور را برعهده دارد و در حوزههایی مانند تعمیر و نگهداری، طراحی شبکه توزیع برق و ... در ۲۴ یا ۲۵ استان، سیستمهای ما در حال اجرا هستند.
وی در ادامه افزود: در بسیاری از پروژهها، شرکت ما بهعنوان مشاور یا مجری پروژههای نرمافزاری و هوش مصنوعی شناخته میشود، که نشاندهنده تخصص ما در تحلیل و مدیریت دادههای کلان در مقیاس ملی است.
به گزارش مهر، پیش از این نماینده دانشگاه صنعتی شریف در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی گفته بود: با آغاز فاز جدید از توسعه سکوی ملی هوش مصنوعی، همکاری گستردهای میان معاونت علمی و بیش از ۱۳ شرکت دانشبنیان کلید خورده است.
