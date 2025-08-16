به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به دنبال انتشار فراخوان درخواست اطلاعات (RFI) برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی، نشستی با حضور دستیار معاون علمی رئیس‌جمهور، دکتر حسین اسدی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان، در محل معاونت علمی برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، ارائه اطلاعات درباره آخرین وضعیت سکوی ملی هوش مصنوعی به شرکت‌های دانش‌بنیان و تبیین زمینه‌های همکاری برای توسعه این سکو بود.

دستیار معاون علمی در این جلسه طی سخنانی گفت: در جریان پیشبرد پروژه هوش مصنوعی درخواست‌های زیادی را مبنی بر مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت کردیم، مضاف بر اینکه همواره بنای ما در معاونت علمی بر جلب این مشارکت استوار بوده است. از این رو، ناظر به این دغدغه، فراخوانی را برای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر کردیم. در این فضا، ما RFIهایی برای مشارکت دانش‌بنیان‌ها در توسعه سکوی ملی هوش مصنوعی به آنها ارائه خواهیم داد و آنها با تکمیل RFIها و پس از تأیید کمیسیون فنی، می‌توانند به تیم سکو ملحق شوند.

این مقام مسئول هدف از این اقدام را ایجاد هم‌افزایی بین اقدامات شرکت‌های دانش‌بنیان و مسیر معاونت علمی در توسعه سکو دانست و گفت: در جریان این هم‌افزایی، دسترسی‌هایی که به لحاظ زیرساختی برای دانش‌بنیان‌ها محدود بود، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: در مسیر توسعه و پیشرفت، صدای اعتراض از دل دیوارهای فروریخته‌ای به گوش می‌رسد که زمانی مانع پیشرفت بودند و سهمی در آینده نداشتند. معاونت علمی به‌خوبی واقف است که پروژه هوش مصنوعی در کشور، همچون بیماری در آستانه مرگ بود؛ بیماری که هر پزشکی خواهان درمان آن است. با این نگاه، اولویت معاونت بر آن بود که مرحله احیای اولیه این پروژه با تکیه بر تیمی مجرب و دارای سوابق بین‌المللی انجام شود. بدیهی‌ست که هر بیماری پس از گذر از دوره نقاهت، برای بازگشت مؤثر به جامعه، نیازمند تعامل و مشارکت گسترده با محیط پیرامون خود است.

همچنین نکته دیگری که از سوی دستیار معاون علمی در این جلسه طرح شد، برخورداری سکوی ملی از مدل کسب‌وکار(Business Model) بود و مقرر شد تا سازوکار این مدل در جلسات فنی ارائه شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد: در حال حاضر کشور با مشکل پردازش و زیرساخت مواجه نیست و پس از دستیابی به نسخه پایدار، می‌توان سکو را به برخی کشورهای دیگر نیز عرضه کرد؛ در این صورت، آن کشورها نیز می‌توانند میزبان محصولات دانش‌بنیان‌های ما باشند.

به گفته دستیار معاون علمی رئیس‌جمهور، پروژه دیگری در حوزه هوش مصنوعی به همت معاونت علمی از شهریورماه امسال کلید خواهد خورد که رویکردی بین‌المللی دارد و تیم‌هایی که در توسعه سکو حضور دارند، در اولویت نخست برای مشارکت در این پروژه خواهند بود.

حسین اسدی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز که ارائه آخرین وضعیت سکوی ملی هوش مصنوعی را در این جلسه بر عهده داشت، درگاه‌های مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان را در چهار بخش ترسیم کرد و گفت: مشارکت در بهینه‌سازی ماژول‌های سکو، توسعه و سفارشی‌سازی بازارگاه‌های تخصصی، توسعه محصول مبتنی بر پنل بازارگاه و توسعه محصول مبتنی بر خدمات سکو از طریق API، چهار سرفصلی هستند که می‌توانند بسترهایی برای همکاری دانش‌بنیان‌ها در توسعه سکو فراهم کنند.

گفتنی است نسخه اولیه سکوی هوش مصنوعی، با مشارکت پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور، با بهره‌گیری از چارچوب‌های متن‌باز و هم‌بندی فناوری‌های پیشرفته از جمله مدل‌های زبانی بزرگ، مدل‌های زبانی-بینایی، بازشناسی گفتار و تبدیل متن به گفتار و همچنین یک زیرساخت دریاچه داده شامل پایگاه‌های داده رابطه‌ای، مبتنی بر سند و برداری، به‌عنوان یک MVP رونمایی آزمایشی شد. این سکو، انعطاف‌پذیری، مقیاس‌پذیری و به‌کارگیری زیرساخت ترکیبی ابری و فوق‌همگرا را برای پشتیبانی توسعه‌دهندگان و سازمان‌ها در بهره‌برداری از توان هوش مصنوعی، در اولویت قرار می‌دهد.