روایتگری در اردوهای راهیان نور عامل تقویت انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور استان با تأکید بر نقش مهم روایتگری در این اردوها، بر ضرورت همافزایی دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این برنامهها تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت رویدادهای راهیان نور به عنوان یکی از بزرگترین برنامههای فرهنگی کشور، اظهار کرد: روایتگری در اردوهای راهیان نور علاوه بر انتقال ارزشها و مفاهیم دوران دفاع مقدس، نقشی بسیار مؤثر در تقویت انسجام ملی دارد. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر شاهد بودیم، این روایتها توانستهاند همبستگی و همافزایی ملی را در مواقع حساس به نمایش بگذارند.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت برگزاری این برنامهها، افزود: مقام معظم رهبری تکلیف را به وضوح برای تمامی دستگاهها مشخص کردهاند و بر این اساس، همراهی و همکاری در برگزاری اردوهای راهیان نور وظیفه شرعی و ذاتی تمامی دستگاهها و مدیران است.
ورمقانی از دستگاههای اجرایی استان خواست تا نهایت تلاش خود را در حمایت از برنامههای راهیان نور بهکار گیرند و تصریح کرد: دستگاههایی که توانایی بهرهبرداری از ظرفیتهای بخش خصوصی را دارند، باید این فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی توان خود برای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامهها استفاده کنند.
معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت فضاسازی مناسب بهویژه در شهرهای میزبان زائران راهیان نور تأکید کرد و گفت: نوع فضاسازی شهری و آمادگی شهرها میتواند تأثیر زیادی در قضاوت میهمانان و زائران نسبت به استان داشته باشد و بنابراین، هماهنگی و تلاش برای ارائه تصویری زیبا و آبرومند از استان، یکی از ارکان موفقیت این برنامهها به شمار میآید.
ورمقانی اظهار امیدواری کرد: با همت و همکاری همه دستگاهها، استان کردستان بتواند میزبان شایستهای برای زائران راهیان نور باشد و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گامهای مؤثری بردارد.
