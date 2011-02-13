راویان راهیان نور باید اشراف کامل بر دفاع مقدس داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده عصر یکشنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان یزد با اشاره به جایگاه و نقش برگزاری اردوهای راهیان نور برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس و دلاورمردی‌های رزمندگان اسلام در آن دوران، بر ضرورت برگزاری اردوهای راهیان نور و اعزام زائران سراسر استان یزد به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد.

وی برنامه‌ ریزی دقیق، انجام فعالیت ‌ها بر مبنای علم و آگاهی، عمل دقیق و اخلاص کامل را از خصوصیات فرهنگ دفاع مقدس برشمرد و بر ترویج آنان در جامعه تاکید کرد.

فلاح ‌زاده در مورد نحوه بیان خاطرات و روایتگری دوران دفاع مقدس نیز عنوان کرد: در روایتگری دوران دفاع مقدس باید به ابعاد گوناگون جنگ تحمیلی پرداخت و این کار نیاز به اشرافیت بر موضوع و بیان آن به نحو احسن و شایسته دارد.

استاندار یزد بر فراهم‌ سازی مقدمات برگزاری اردوهای راهیان نور استان با همکاری تمامی مسئولان استان و شهرستان‌ها تاکید کرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه اردوهای دانش ‌آموزی و دانشجویی اولویت اصلی اعزام به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است، افزود: دانش ‌آموزان و دانشجویان به عنوان قشر جوان و نوجوان جامعه که واقعیت‌های دوران دفاع مقدس را درک نکرده‌ اند، استقبال بسیار خوبی از این اردوها داشته ‌اند.

محمدعلی الله‌ دادی خاطرنشان کرد: امسال پنچ هزار دانش‌ آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌ شوند و تاکنون بیش از هزار نفر آنها به این مناطق اعزام شده ‌اند.