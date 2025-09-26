طهماسبی: منطقه آزاد فرصت طلایی برای توسعه کشاورزی و تجارت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب منطقه آزاد در سال ۱۴۰۱ گفت: این منطقه پیشرفت چشمگیری داشته و هماکنون بیش از ۶۵ شرکت داخلی و خارجی در آن فعال هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین پروژهها، پایانه بزرگ محصولات کشاورزی استان است که با سرمایهگذاری یکی از سرمایهگذاران گلستانی در سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسد. این پایانه نقش مهمی در سورت و صادرات محصولات کشاورزی استانهای شمالی کشور خواهد داشت.
طهماسبی همچنین به فعالیت روزانه ۲۰۰ کامیون و تریلی از گلستان به کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و گفت: مشکل خوابگاه رانندگان در منطقه آزاد و گمرک رفع شده و بهزودی تیربار بارگیری افتتاح میشود.
وی همچنین از دریافت مجوز واردات خودرو از گمرک گلستان خبر داد و گفت: از این پس سرمایهگذاران میتوانند خودرو را وارد و در استان انبار کنند و به سراسر کشور ارسال کنند.
استاندار تاکید کرد: این اقدامات باعث رونق اقتصادی استان و حمایت از شهرداریها و سایر نهادها میشود.
طهماسبی اظهار کرد: پلاکگذاری خودروها در منطقه آزاد گلستان مانند مناطق آزاد دیگر کشور از نیمه اول مهرماه اجرایی خواهد شد و این امر دغدغههای مردم را رفع میکند.
