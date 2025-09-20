به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار اعضای شورای هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان گلستان، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ماهیتی متفاوت با سایر انقلاب‌ها دارد، اظهار کرد: این انقلاب صرفاً برای منافع مادی شکل نگرفت، بلکه هدف آن برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و تعالی معنوی انسان بود.

وی با اشاره به نقش مهم دفاع مقدس در تثبیت استقلال و عزت ملی افزود: اگر ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام در آن دوران نبود، امروز چنین جایگاهی برای کشور متصور نبود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: تفرقه و اختلاف هیچ‌گاه به پیشرفت نمی‌انجامد و تقویت روحیه همدلی در جامعه باید همواره مورد توجه باشد.

نورمفیدی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهیدی چون حاج قاسم سلیمانی و احمد کاظمی، اظهار کرد: روحیه ایثار، جهاد و استقامت باید در نسل جوان تقویت شود تا انقلاب اسلامی مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای دشمنان بر جمهوری اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی مسیری روشن دارد که توسط امام خمینی (ره) آغاز و با رهبری مقام معظم رهبری با اقتدار دنبال می‌شود. نباید به دنبال الگوهای خارجی باشیم، بلکه باید با تکیه بر هویت دینی و ملی خود، مسیر پیشرفت را طی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، از مردم و مسئولان خواست با همبستگی و تلاش جمعی، در برابر چالش‌های پیش‌رو ایستادگی کرده و عزت کشور را حفظ کنند.