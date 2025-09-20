به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تی آر تی»، ونزوئلا اعلام کرد که از سازمان ملل متحد خواسته است تا در مورد حملات آمریکا که منجر به کشته شدن ۱۴ نفر در حداقل ۲ قایق در آب‌های بین المللی سواحل این کشور شد، تحقیق کند.

بر اساس اعلام این رسانه، طارق ویلیام ساب دادستان کل ونزوئلا در این باره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: استفاده از موشک و سلاح‌های هسته‌ای برای قتل ماهی گیران بی دفاع در یک قایق کوچک، جنایت علیه بشریت است که باید توسط سازمان ملل متحد بررسی شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر مدعی شد که نیروهای این کشور مستقر در منطقه کارائیب، بار دیگر به یک کشتی حامل مواد مخدر یورش برده و در جریان آن ۳ نفر را کشتند!

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشته بود که «این حمله مستقیم مرگبار به دستور وی در حوزه استحفاظی فرماندهی جنوبی آمریکا انجام شد»؛ منطقه‌ای که ۳۱ کشور را در آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب دربرمی‌گیرد.

این در حالیست که «ولادیمیر پادرینو لوپز»، وزیر دفاع ونزوئلا تأکید کرد: آنچه ایالات متحده انجام می‌دهد، در واقع جنگی اعلام‌نشده است و به همین دلیل لازم است سطح آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح ونزوئلا افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در قطر گفت: نگاه کنید به آنچه همین حالا در قطر که کشوری متحد ایالات متحده و میزبان پایگاه نظامی آمریکا است، رخ داده است.