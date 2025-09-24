رئیس جمهوری کلمبیا خواستار محاکمه ترامپ و مقامات آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، گوستاوو پترو، رئیسجمهوری کلمبیا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار محاکمه ترامپ و مقامات آمریکایی به دلیل هدف قرار دادن قایقهای مواد مخدر در دریای کارائیب شد.
وی افزود: ایالات متحده جنگ خشونتآمیز و شکستخوردهای را در مورد مواد مخدر به آمریکای لاتین تحمیل میکند، در حالی که بزرگترین قاچاقچیان در نیویورک و میامی زندگی میکنند.
رئیس جمهور کلمبیا همچنین اظهار کرد: کلمبیا مقادیر بیسابقهای کوکائین کشف و ضبط کرده و ۷۰۰ نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را به ایالات متحده و اروپا تحویل داده است.
این سخنان پترو پس از آن صورت میگیرد که ایالات متحده با حمله به ونزوئلا مدعی شد که در سه نوبت قایقهای قاچاقچیان مواد مخدر را هدف قرار داده که در جریان آن شماری از این قاچاقچیان کشته شدند.
رئیس جمهوری کلمبیا افزود: ترامپ اجازه شلیک موشک به سوی جوانان در منطقه دریای کارائیب را میدهد و مهاجران را زندانی میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش رئیس جمهوری آمریکا در کشتار مردم فلسطین به ویژه غزه پرداخت و گفت: ترامپ همچنین اجازه شلیک موشک به سوی کودکان، زنان و سالمندان در غزه را صادر میکند.
رئیسجمهوری کلمبیا به انفعال جامعه جهانی نسبت به جنایت صهیونیستها و همدستی کشورهای غربی با آن اشاره کرد و افزود: این یک نسلکشی است و باید جلوی آن را بگیریم و این مجمعِ سازمان ملل به عنوان یک شاهد در برابر این جنایات سکوت کرده است.
نظر شما