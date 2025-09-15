  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۲۶

ترامپ از دومین حمله به ونزوئلا خبر داد

رئیس جمهوری آمریکا از دومین حمله این کشور به ونزوئلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد: نیروهای آمریکایی صبح امروز بر اساس دستور من، دومین حمله علیه ونزوئلا را انجام دادند.

وی مدعی شد: قاچاقچیان تروریستی مواد مخدر هدف قرار گرفتند، آنهم زمانی که اطمینان حاصل شد که آنها در آب‌های بین المللی حضور دارند و درحال قاچاق مواد مخدر هستند.

ترامپ افزود: حمله نیروهای ما منجر به کشته شدن سه تروریست شد، بدون آنکه هیچ آسیبی به هیچیک از نیروهای ما وارد آید.

این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ مدعی شده بود که ونزوئلا مواد مخدر به آمریکا ارسال می‌کند و به همین علت، احتمال حمله نظامی به این کشور وجود دارد.

