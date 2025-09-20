کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی در مراسم تجلیل از خادمان اربعین ۱۴۰۴ با بیان اینکه امسال هم توانستیم برای خدمات رسانی به زائران اربعین قدم‌های خوبی برداریم، به برنامه ریزی ها انجام شده برای اربعین امسال اشاره کرد و افزود: قبل از طرح اربعین جلسات کاهش تصادفات را در استان‌های مرزی برگزار کردیم و مصوباتی نیز داشتیم. عمده مصوبات به سازمان راهداری مربوط بود که امسال اکثر مصوبات عملیاتی شد.

وی تصریح کرد: طرح ترافیکی اربعین در خوزستان، ایلام و مهران مصوب و اجرا شد. امسال یکی از بهترین سال‌هایی بود که طرح ترافیکی به خوبی انجام شد. حتی یک مورد گره ترافیکی در محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای نداشتیم. اگرچه ترافیک پرحجم بود اما یک مورد گره ترافیک در شهرهای مرزی گزارش نشد با وجود اینکه برخی از شهرهای مرزی گاهاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند.

مؤمنی بیان کرد: در استان ایلام ۱۰ درصد، خوزستان ۳ درصد و کردستان ۲۰ درصد افزایش تردد وسایل نقلیه شخصی را در بازه اربعین داشتیم و در تصادفات زائران نیز شاهد کاهش ۳ درصدی فوت و کاهش ۱۴ درصدی جراحات ناشی از تصادف بودیم که امیدواریم سال بعد این اعداد کمتر شود.

جانشین پلیس راهور فراجا عنوان کرد: براساس آمارهای اولیه در بازه زمانی اربعین ۱۴۰۴ در استان‌های مسیر ۶۰ درصد کاهش فوتی و ۱۷ درصد کاهش جراحات ناشی از تصادفات را شاهد بودیم.

وی در پایان گفت: یکی از دلایل اصلی تصادفات خستگی و خواب آلودگی رانندگان است. البته در برخی مسیرها مشکلاتی نیز وجود دارد که باید به صورت ویژه به آن توجه شود