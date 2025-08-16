ثبت رکورد بیش از ۶ میلیون تردد زائر در اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ویژه ترافیکی اربعین حسینی (ع) ۱۴۰۴ با محوریت مدیریت تردد زائران، از تاریخ ۴ مرداد آغاز و تا ۲۴ مرداد به‌مدت ۲۱ روز در پنج استان مرزی کشور اجرا و امروز به پایان رسید.

در این طرح، پلیس راهور فراجا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی، فناوری‌های هوشمند و همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، مأموریت هدایت، کنترل و ایمن‌سازی سفرهای میلیونی زائران را بر عهده داشت.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جمع‌بندی طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۴ گفت: این طرح از چهارم مرداد آغاز و تا ۲۴ مرداد به‌مدت ۲۱ روز در پنج استان مرزی کشور اجرا شد و مأموریت اصلی آن هدایت، کنترل و ایمن‌سازی سفرهای میلیونی زائران بود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمارهای ثبت‌شده در این مدت اظهار داشت: مجموع خروج و ورود زائران از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به ۶ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۷۷ نفر رسید که در مقایسه با سال گذشته حدود نیم درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه به وضعیت ثبت‌نام در سامانه سماح اشاره کرد و گفت: تعداد کل ثبت‌نام‌ها ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۳۷۶ نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است. از این میان، ثبت‌نام قطعی به ۳ میلیون ۱۴۲ هزار و ۲۶۸ نفر رسید که رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: توزیع جنسیتی زائران شامل ۵۹ درصد مردان و ۴۱ درصد زنان بوده است.

به گفته سردار حسینی، در این مدت ۳ میلیون و ۶۷۵ هزار و۱۳۶ نفر از کشور خارج و ۳ میلیون و ۰۵۱ هزار و ۴۴۱ نفر وارد کشور شدند. بیشترین حجم تردد نیز در روز ۱۷ مرداد با ثبت بیش از ۷۰۷ هزار نفر به ثبت رسید.

سردار حسینی همچنین درباره سهم مرزها توضیح داد: مرز مهران با ۴۳ درصد نسبت به سال گذشته حدود ۲/۵ درصد کاهش سهم داشت، همچنان پرترددترین مرز کشور بود. سهم شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۳ درصد، چذابه ۸ درصد، هوایی ۵ درصد، تمرچین ۲ درصد و باشماق ۱ درصد گزارش شد.

این مقام ارشد انتظامی درباره حمل‌ونقل جاده‌ای زائران نیز گفت: مجموع تردد خودروها به استان‌های مرزی در این بازه زمانی ۷۲.۵ میلیون تردد بود که کمتر از ۱ درصد کاهش نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از این میزان، تردد اتوبوس‌ها ۱.۱ میلیون (۱۱ درصد کاهش) و تردد سواری و وانت ۶۱.۶ میلیون (۷ درصد افزایش) بوده است.

سردار حسینی افزود: استان‌های کردستان، ایلام و خوزستان افزایش تردد داشتند، در حالی که آذربایجان غربی و کرمانشاه کاهش را تجربه کردند.

آمار تصادفات در مرزها: ۱۶۸ کشته و ۳ هزار و ۶۹۲ مجروح

وی با اشاره به وضعیت تصادفات اربعین امسال بیان کرد: در پنج استان مرزی، ۱۶۸ نفر در تصادفات جان باختند که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته است. همچنین ۳ هزار و ۶۹۲ نفر مجروح شدند که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. از میان آن‌ها، ۲۹ نفر از زائران جان باختند و ۱۶۰ نفر مجروح شدند.

سردار حسینی درباره زمان وقوع حوادث گفت: ساعات بین ۱۶ تا ۲۴ شب، ۴۶ درصد کل تصادفات را شامل شده است. به گفته او، عمده علل تصادفات نیز به ترتیب عدم توجه به جلو، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: پلیس راهور از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارتقای ایمنی و انسجام بیشتر در اجرای طرح ترافیکی اربعین سال آینده آغاز کرده است.

سردار حسینی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و همکاری همه دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: زیارت همه زائران قبول حق باشد؛ خدا قوت به سردار رادان فرماندهی محترم کل و هیئت رئیسه فراجا، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، تمامی فرماندهان و همکاران فراجا در سایر بخش‌ها، کارکنان پلیس راهور، همکاران سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به خصوص دستگاه‌های امدادی و استانی و همچنین رسانه که در طرح اربعین و راهپیمایی جاماندگان نقش‌آفرینی کردند. موفقیت این مأموریت حاصل مشارکت و همراهی مردم بود و پلیس قدردان این همراهی است.