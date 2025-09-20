دریافت 4 MB کد خبر 6595863 https://mehrnews.com/x3958t ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷ کد خبر 6595863 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷ اسماعیلی مثل رعد و برق راهی فینال شد سعید اسماعیلی با نتیجه ۱۰-۰ مقابل آگائف از روسیه پیروز و راهی فینال رقابتهای جهانی کشتی فرنگی در زاگرب شد. کپی شد مطالب مرتبط ۲ کشتیگیر فرنگیکار خوزستانی راهی فینال جهانی شدند علیرضا مهمدی راهی فینال شد/ کشتی فرنگی در انتظار یک طلای دیگر سعید اسماعیلی فینالیست شد؛ یک طلای دیگر در انتظار کشتی فرنگی ایران کشتکار به فینال نرسید/ جدال برای مدال برنز در رده بندی برچسبها کشتی فرنگی سعید اسماعیلی تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان
