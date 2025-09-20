دریافت 4 MB
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

اسماعیلی مثل رعد و برق راهی فینال شد

سعید اسماعیلی با نتیجه ۱۰-۰ مقابل آگائف از روسیه پیروز و راهی فینال رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در زاگرب شد.

