سعید اسماعیلی فینالیست شد؛ یک طلای دیگر در انتظار کشتی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه سعید اسماعیلی کشتیگیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله نیمه نهایی به مصاف دانیال آگایف از روسیه رفت که این مبارزه ۱۰ بر صفر به سود اسماعیلی به پایان رسید.
دارنده مدال طلای المپیک با این پیروزی راهی فینال شد و یکی از شانسهای اصلی تیم کشتی فرنگی برای کسب مدال طلا است.
اسماعیلی پس از استراحت در دور اول مقابل سباستین ناد از صربستان مبارزه کرد و در پایان با پیروزی ۹ بر صفر برابر این حریف راهی مرحله بعد شد. در دور سوم به مصاف شرموخامد شریبجانوف حریف ازبکستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید.
