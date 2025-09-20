  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

سعید اسماعیلی فینالیست شد؛ یک طلای دیگر در انتظار کشتی فرنگی ایران

سعید اسماعیلی فینالیست شد؛ یک طلای دیگر در انتظار کشتی فرنگی ایران

سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی با پیروزی برابر حریف خود راهی فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله نیمه نهایی به مصاف دانیال آگایف از روسیه رفت که این مبارزه ۱۰ بر صفر به سود اسماعیلی به پایان رسید.

دارنده مدال طلای المپیک با این پیروزی راهی فینال شد و یکی از شانس‌های اصلی تیم کشتی فرنگی برای کسب مدال طلا است.

اسماعیلی پس از استراحت در دور اول مقابل سباستین ناد از صربستان مبارزه کرد و در پایان با پیروزی ۹ بر صفر برابر این حریف راهی مرحله بعد شد. در دور سوم به مصاف شرموخامد شریبجانوف حریف ازبکستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید.

کد خبر 6595682
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها