۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

۲ کشتی‌گیر فرنگی‌کار خوزستانی راهی فینال جهانی شدند

۲ کشتی‌گیر فرنگی‌کار خوزستانی راهی فینال جهانی شدند

اهواز – دو کشتی‌گیر خوزستانی با نمایش درخشان در رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی زاگرب، فینالیست شدند و فردا برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی نابغه کشتی فرنگی ایران از شهرستان دزفول پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر «سباستین ناد» از صربستان را شکست داد. او سپس با برتری ۸ بر صفر مقابل «شرموخامد شریبجانوف» ازبکستان راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

اسماعیلی در این مرحله نیز با فنون تماشایی هشت بر صفر «یورگنسن» از نروژ را مغلوب کرد و در نیمه‌نهایی با یک مبارزه حساب‌شده هشت بر صفر حریف خود را شکست داد و مقتدرانه به فینال رسید.

در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز علیرضا مهمدی از شهرستان ایذه در جدال نیمه‌نهایی برابر «لوسونجی» از مجارستان به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر سه پیروز شد تا دومین نماینده خوزستانی در فینال جهانی باشد.

با این نتایج، تیم ملی ایران در دو وزن ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم نماینده در دیدار پایانی دارد و فردا (یکشنبه) کشتی‌گیران خوزستانی شانس کسب دو مدال طلا را برای کشور رقم خواهند زد.

