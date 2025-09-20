به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی نابغه کشتی فرنگی ایران از شهرستان دزفول پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر «سباستین ناد» از صربستان را شکست داد. او سپس با برتری ۸ بر صفر مقابل «شرموخامد شریبجانوف» ازبکستان راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

اسماعیلی در این مرحله نیز با فنون تماشایی هشت بر صفر «یورگنسن» از نروژ را مغلوب کرد و در نیمه‌نهایی با یک مبارزه حساب‌شده هشت بر صفر حریف خود را شکست داد و مقتدرانه به فینال رسید.

در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز علیرضا مهمدی از شهرستان ایذه در جدال نیمه‌نهایی برابر «لوسونجی» از مجارستان به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر سه پیروز شد تا دومین نماینده خوزستانی در فینال جهانی باشد.

با این نتایج، تیم ملی ایران در دو وزن ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم نماینده در دیدار پایانی دارد و فردا (یکشنبه) کشتی‌گیران خوزستانی شانس کسب دو مدال طلا را برای کشور رقم خواهند زد.