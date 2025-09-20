حمایت از مراکز نگهداری سالمندان و توانخواهان ضروری است

مهدی محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم حمایت جدی دستگاه‌های دولتی و قضایی از مراکز بازپروری و توانبخشی بهزیستی که به سالمندان و افراد توانخواه خدمت‌رسانی می‌کنند، تأکید کرد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: مراکز نگهداری باید مورد حمایت‌های همه جانبه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه این نشست فرصت ارزشمندی برای گفت‌وگو با مدیران و بررسی مشکلات خاص موجود بود، افزود: مشکلات مطرح‌شده در مسیر انجام تکالیف این مراکز بررسی و راهکارهای لازم برای حل آنها دنبال خواهد شد.

دادستان شهریار با اشاره به مسائل مالی این مراکز گفت: بسیاری از مراکز با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و حل این مسائل ارتباط مستقیمی با آرامش سالمندان و افراد توانخواه دارد. وی تأکید کرد که برخی از مشکلات نیازمند پیگیری از مراجع بالاتر است و این موارد برای رفع به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد؛ همچنین مسائل قابل حل در سطح شهرستان، همان‌جا پیگیری می‌شود.

محمدی در ادامه به الزامات مدیریتی و ایمنی این مراکز اشاره کرد و گفت: نحوه مدیریت، ایمنی اماکن و پیشگیری از خطرات و آسیب‌ها برای این افراد از جمله نکات مهمی است که به صورت موردی بر آنها تأکید شده است.

وی از بازرسی مستمر دادستانی از این مراکز خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، هیچ مشکلی برای سالمندان، افراد توانخواه، کودکان و سایر افراد در این مراکز ایجاد نشود و همه در محیطی شاد و آرام به زندگی خود ادامه دهند.