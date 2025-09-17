  1. استانها
  2. تهران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

اخطار قاطع دادستانی به مراکز توانبخشی متخلف شهریار

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار از اجرای بازرسی‌های دوره‌ای دادستانی از تمامی مراکز توانبخشی این شهرستان خبر داد.

مهدی محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای بازرسی‌های دوره‌ای دادستانی از تمامی مراکز توانبخشی شهریار خبر داد.

محمدی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و به منظور صیانت از حقوق اقشار آسیب‌پذیر، به ویژه افراد دارای معلولیت، مجموعه دادستانی شهریار با یک برنامه‌ریزی منسجم و مستمر، اقدام به بازدید و بازرسی جامع از مراکز توانبخشی شهرستان کرده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بخش‌های مختلف مراکز از جمله وضعیت خدمات معیشتی، درمانی و رفاهی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و برای شناسایی مشکلات مددجویان نیز گفت‌وگوهای مستقیم و چهره به چهره با آنان انجام شد.

دادستان شهریار با اشاره به برخورد قاطع با تخلفات موجود گفت: در نتیجه این بازدیدها، برای مراکزی که نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نکرده‌اند، اخطار پلمب صادر شده و نظارت‌ها تا زمان برطرف شدن کامل کاستی‌ها ادامه خواهد داشت.

محمدی همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تمامی نهادهای مسئول موظفند در چارچوب قانون، همکاری لازم را برای بهبود وضعیت مراکز توانبخشی و ارتقای کیفیت خدمات به مددجویان داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهریار دارای ۲۶ مرکز توانبخشی شبانه‌روزی و ۶ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی است که در مجموع ۱۷۲۰ مددجو تحت نظارت بهزیستی در این مراکز خدمات دریافت می‌کنند. این بازدیدها در راستای حمایت از حقوق معلولان و حفظ کرامت انسانی آنان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

