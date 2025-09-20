به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاعرسانی دولت عصر امروز شنبه با حضور دکتر محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر و محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای شورا تشکیل جلسه داد.
در این جلسه اعضا پیرامون سناریوی پیشروی سفر رئیس جمهور به نیویورک، احتمال فعالسازی اسنپبک و نیز مسائل و موضوعات پیرامون بازگشایی دانشگاهها و مدارس به بحث و بررسی و تحلیل موضوع پرداختند و تصمیمات لازم پیرامون سیاستهای رسانهای در ارتباط با موضوعات مطرح شده اتخاذ گردید.
