به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع‌رسانی دولت عصر امروز شنبه با حضور دکتر محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر و محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای شورا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه اعضا پیرامون سناریوی پیش‌روی سفر رئیس جمهور به نیویورک، احتمال فعال‌سازی اسنپ‌بک و نیز مسائل و موضوعات پیرامون بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس به بحث و بررسی و تحلیل موضوع پرداختند و تصمیمات لازم پیرامون سیاست‌های رسانه‌ای در ارتباط با موضوعات مطرح شده اتخاذ گردید.