دریافت 23 MB
کد خبر 6595967
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

ساروی طلای سوم را ضرب کرد

ساروی طلای سوم را ضرب کرد

هادی ساروی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی فرنگی با نتیجۀ ۳-۱ حریف روس خود را شکست داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید