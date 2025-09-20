دریافت 23 MB کد خبر 6595967 https://mehrnews.com/x395bB ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵ کد خبر 6595967 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵ ساروی طلای سوم را ضرب کرد هادی ساروی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی فرنگی با نتیجۀ ۳-۱ حریف روس خود را شکست داد. کپی شد مطالب مرتبط تداوم درخشش کشتی فرنگی ایران در جهان؛ صید ۵ مدال توسط شکارچیان قهرمان ساروی مدال طلا را به ملت ایران و شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیم کرد مدال برنز جهانی بر گردن فرنگیکار شوشی احترام نظامی قهرمانان کشتی سبب خلق تصویری از اوج وطن پرستی ایرانیان شد برچسبها کشتی فرنگی محمدهادی ساروی تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان
نظر شما