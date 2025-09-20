تداوم درخشش کشتی فرنگی ایران در جهان؛ صید ۵ مدال توسط شکارچیان قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگرب کرواسی روز ماقبل پایانی خود را در شرایطی سپری کرد که بازهم ملی پوشان فرنگی ایران با تداوم درخشش در این عرصه مهم، پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوردند. در پایان رقابتهای روز شنبه تیم ملی ایران صاحب ۵ مدال طلا، نقره و برنز شده است و این شانس را دارد که روز یکشنبه تعداد مدالهایش را افزایش دهد.
مدالآوران کشتی فرنگی در مسابقات جهانی به شرح زیر است:
امین میرزازاده کشتیگیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم و دارنده مدال برنز المپیک که یکی از شانسهای اصلی تیم ایران هم محسوب میشد به مدال خوش رنگ طلا رسیده است.
پس از آن غلامرضا فرخی کشتیگیر وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان که اولین حضور در مسابقات جهانی را تجربه میکرد، توانست با شکست حریفان خود به عنوان قهرمانی برسد و نشان طلا را به گردن بیاویزد.
محمدهادی ساروی کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان و دارنده مدال طلای المپیک که او هم جزو مدعیان کسب مدال بود، در مرحله فینال با شکست حریف روس خود سومین طلای ایران را به دست آورد.
پیام احمدی کشتیگیر ۱۹ ساله کشورمان که او هم اولین حضور در مسابقات جهانی بزرگسالان را تجربه کرد، توانست به مدال نقره برسد و نایب قهرمان جهان شد.
سهرابی دیگر نماینده کشورمان که با سر و صورت زخمی و شرایط عجیب و غریب به مرحله ردهبندی رسیده بود، توانست مدال برنز این مسابقات از آن خود کنند.
شانس دو طلای ناب و یک برنز جهانی
مسابقات فینال و ردهبندی سه وزن پایانی رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در شرایطی فرداشب برگزار خواهد شد که ایران باز هم شانس کسب دو مدال طلا و یک برنز دارد.
سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی کشتیگیران اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشورمان فینالیست شدند و جزو کشتیگیران مدعی قهرمانی هستند و شانس بالایی برای کسب مدال طلا دارند.
محمد مهدی کشتکار هم دیگر کشتیگیر وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان هم فرداشب باید در مرحله ردهبندی روی تشک برود و برای کسب مدال برنز تلاش کند.
