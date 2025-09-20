به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه شنبه برگزار شد، دانیال سهرابی فرنگی‌کار اهل شهرستان شوش در استان خوزستان در مصاف با «مری مایولیتکانوف» از قزاقستان با ارائه کشتی هجومی و فنی موفق شد حریف خود را ۸ بر صفر شکست دهد و مدال برنز را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

این فرنگی‌کار شوشی با کسب این مدال، یکی از چهره‌های موفق تیم ملی در رقابت‌های جهانی امسال لقب گرفت.

فردا یکشنبه، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم، دو ملی‌پوش دیگر خوزستانی در دیدار نهایی مقابل رقبای خود برای کسب مدال طلا روی تشک خواهند رفت.