احترام نظامی قهرمانان کشتی سبب خلق تصویری از اوج وطن پرستی ایرانیان شد

شهردار تهران گفت: احترام نظامی و تعظیم قهرمانان به پرچم ایران، سبب خلق تصویری جهانی از اوج وطن پرستی ایرانیان شد و غرور ملی را در رگ‌های همه ما جاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر سابق (شبکه ایکس) گفت: قهرمانی همزمان تیم‌های ‎کشتی آزاد و فرنگی ایران، یک رویداد تاریخی را در سپهر این ورزش کهن ایرانی رقم زد.

زاکانی افزود: به همه کشتی گیران و به خصوص به کادر فنی متعهد، با تدبیر و پرتلاش کشتی ایران همچون آقایان دبیر، درستکار و رنگرز دست‌مریزاد می‌گویم.

