احترام نظامی قهرمانان کشتی سبب خلق تصویری از اوج وطن پرستی ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر سابق (شبکه ایکس) گفت: قهرمانی همزمان تیم‌های ‎کشتی آزاد و فرنگی ایران، یک رویداد تاریخی را در سپهر این ورزش کهن ایرانی رقم زد.

وی بیان داشت: احترام نظامی و تعظیم قهرمانان به پرچم ایران، سبب خلق تصویری جهانی از اوج وطن پرستی ایرانیان شد و غرور ملی را در رگ‌های همه ما جاری کرد.

زاکانی افزود: به همه کشتی گیران و به خصوص به کادر فنی متعهد، با تدبیر و پرتلاش کشتی ایران همچون آقایان دبیر، درستکار و رنگرز دست‌مریزاد می‌گویم.