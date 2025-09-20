رسانه اسرائیلی: تل آویو علاقه ای به عادی سازی روابط با عربستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» به نقل از منابعی که آنها را آگاه خوانده است، گزارش داد که اسرائیل به "محمد بن سلمان"، ولیعهد عربستان اعلام کرده است که تمایلی به برداشتن گامهای مثبت در قبال تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد و در نتیجه، موضوع عادیسازی روابط با ریاض نیز اولویت تلآویو نیست.
موضع اخیر مقامهای اسرائیلی نشان میدهد که پرونده عادیسازی روابط با عربستان همچنان با موانع جدی روبه روست.
این ادعا پس از آن مطرح میشود که پیشتر نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز مدعی شده بود که عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل به دلیل تحولات اخیر در خاورمیانه و ترور فرماندهان مقاومت، از هر زمان دیگری دورتر شده است.
نظر شما