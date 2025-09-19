واکنش بن سلمان به توافقنامه نظامی ریاض با اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان به امضای توافقنامه دفاع مشترک بین کشورش و پاکستان واکنش نشان داد.
خالد بنسلمان در صفحه خود در پیامرسان ایکس نوشت: «عربستان و پاکستان؛ صف واحد در برابر متجاوز… همیشه و تا ابد».
پیش از این خبرگزاری رسمی عربستان سعودی «واس» اعلام کرده بود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، توافقنامه دفاع راهبردی مشترک را امضا کردند که بخشی از تلاش دو کشور برای تقویت امنیت خود و برقراری امنیت و صلح در منطقه و جهان محسوب میشود.
هدف از امضای این توافقنامه، توسعه همکاری دفاعی بین دوکشور و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز است. در این توافقنامه تصریح شده است که هرگونه تجاوز به هر یک از دو کشور، به مثابه تجاوز به هر دوکشور است.
